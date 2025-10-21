به گزارش خبرگزاری مهر، بابک صلواتی‌پور، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه چهلمین کنگره رادیولوژی ایران در مرکز همایش‌های ایران مال، افزود: کنگره امسال با حضور ۳۳۰۰ نفر از همکاران تصویربرداری، ۳۸۷ سخنران داخلی و خارجی و ۳۲ پنل و ۳۹ کارگاه آموزشی برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه افزایش شیوع سرطان، یکی از محورهای اصلی کنگره امسال، نقش تصویربرداری در حوزه سرطان شامل غربالگری، تشخیص زودهنگام، پایش و رادیولوژی مداخله‌ای به منظور تکمیل درمان و افزایش طول عمر است.

صلواتی پور ادامه داد: موضوع هوش مصنوعی، یکی دیگر از محورهای اصلی کنگره امسال است. هوش مصنوعی برای افزایش توانمندی می‌تواند در کنار رادیولوژیست، هم‌افزایی ایجاد کند.

وی با عنوان این مطلب که توانمندی رادیولوژیست‌های ایرانی در سطح کشورهای پیشرفته است، گفت: مشکل عمده رشته رادیولوژی در کشور ما، به روز کردن و نگهداشت دستگاه‌های تصویربرداری است.

صلواتی پور با اشاره به برپایی نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حوزه رادیولوژی، افزود: تعداد شرکت‌های داخلی تولید تجهیزات پزشکی در نمایشگاه جنبی کنگره امسال نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته است.

هوش مصنوعی جایگزین رادیولوژیست‌ها نخواهد شد

پونه دهقان دبیر علمی چهلمین کنگره رادیولوژی ایران گفت: محور اصلی کنگره امسال، تشخیص زودرس سرطان‌های ارگان‌های مختلف است.

وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار جانبی و کمکی و جایگاه کلی آن در حرفه رادیولوژی. یکی دیگر از محورهای اصلی کنگره امسال است.

دهقان گفت: هوش مصنوعی جایگزین پزشکان و رادیولوژیست‌ها نخواهد شد و حداکثر به عنوان مشاور خواهد بود.

وی ادامه داد: هوش مصنوعی می‌تواند در تشخیص زودرس بسیاری از ضایعات کمک زیادی کند و همچنین بیماران آگاه‌تری را به سمت ما هدایت می‌کند.