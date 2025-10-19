خانم ها از ۴۰ سالگی ماموگرافی انجام دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک صلواتی پور اظهار داشت: تصور کنید این امکان برای شما میسر باشد که داخل بدن را بدون نیاز به جراحی ببینید؛ مثل داشتن یک «نقشه راه» دقیق که به پزشکان نشان دهد کجا را باید درمان کنند و این دقیقاً کاری است که علم رادیولوژی و تصویربرداری انجام میدهد.
رئیس چهلمین کنگره رادیولوژی ایران با اشاره به اهمیت موضوع سرطان پستان افزود: در داستان پیچیده مبارزه با سرطان پستان، این علم به یک قهرمان قدرتمند تبدیل شده است که در سه مرحله کلیدی پیشگیری، تشخیص و درمان، کنار بیماران و پزشکان قدم برمیدارد.
صلواتی پور با بیان اینکه مهمترین سلاح در برابر سرطان پستان، تشخیص زودهنگام آن است، گفت: بسیاری از تومورهای پستان در مراحل اولیه، کوچک بوده و هیچ علامتی ایجاد نمیکنند و نقش اصلی بر عهده ماموگرافی است.
وی ادامه داد: ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی ویژه از پستان است که میتواند تودهها یا رسوبات کلسیم ریز (میکروکلسیفیکاسیون) را که ممکن است نشانه اولیه سرطان باشند، سالها قبل از اینکه قابل لمس شوند، پیدا کند.
رئیس چهلمین کنگره رادیولوژی ایران، ماموگرافی را مانند یک «دیدهبان» همیشه بیدار دانست که مراقب است تا هیچ تهدیدی از چشم پزشکان پنهان نماند.
صلواتی پور در ادامه گفت: مطالعات نشان داده غربالگری منظم با ماموگرافی میتواند مرگومیر ناشی از سرطان پستان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به همین دلیل است که به همه زنان توصیه میشود با توجه به سن و عوامل خطر شخصی، غربالگری منظم را زیر نظر پزشک خود آغاز کنند.
وی بر ضرورت انجام غربالگری سالانه با ماموگرافی از سن ۴۰ سالگی برای خانمها خبر داد و گفت: این موضوع باعث کاهش مرگ ناشی از سرطان پستان و افزایش طول عمر افراد مبتلا میگردد.
صلواتی پورگفت: افرادی که ریسک بالای ژنتیکی یا خانوادگی دارند، برخی توصیهها انجام غربالگری را حتی از سن ۳۰ سالگی پیشنهاد میکنند و زنان دارای سابقه خانوادگی مستقیم مانند مادر یا خواهر مبتلا، باید تحت نظر متخصص و با روشهای پیشرفته مانند MRI و ماموگرافی ترکیبی غربالگری شوند.
رئیس کنگره چهلم رادیولوژی ایران با بیان اینکه در صورت مشاهده موارد مشکوک در غربالگری یا معاینه مرحله تشخیص دقیقتر آغاز میشود گفت: در این مرحله تیم رادیولوژی با استفاده از ابزارهای پیشرفتهتر بررسی تخصصیتری را انجام میدهد.
وی با اشاره به انواع روشهای تشخیصی توضیح داد: سونوگرافی با استفاده از امواج صوتی، به ویژه برای تمایز بین تودههای توپر (که ممکن است سرطانی باشند) و کیستهای پر از مایع (که معمولاً خوشخیم هستند) عالی است. سونوگرافی همچنین راهنمای بسیار خوبی برای انجام نمونهبرداری است. از طرفی دیگر امآرآی مانند یک «دوربین فوق پیشرفته» از پستان عمل میکند که تصاویر بسیار دقیق ارائه میدهد. از این روش برای افراد با ریسک بسیار بالا (مانند جهش ژنتیکی) یا برای تعیین دقیق اندازه و گستردگی واقعی تومور استفاده میگردد.
صلواتی پورگفت: ترکیب این روشها به رادیولوژیست اجازه میدهد تا یک "کارت شناسایی" کامل از توده تهیه و اندازه، محل دقیق، شکل و رابطه آن با بافتهای اطراف را شناسایی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه علم تصویربرداری تنها به مرحله تشخیص محدود نمیشود و در تمام مسیر درمان نیز نقش راهبردی و قابل اعتمادی دارد، گفت: امروزه بیشتر نمونهبرداریها (بیوپسی) به جای انجام از طریق جراحی باز، با راهنمای تصویری مانند ماموگرافی، سونوگرافی یا امآرآی انجام میشوند. این روشها دقت بسیار بالایی دارند، کم تهاجمیتر هستند و به بهبودی سریعتر بیمار کمک میکنند.
وی افزود: یکی از مراحل مهم درمان، تعیین مرحله بیماری یا همان Staging است. پیش از شروع درمان باید مشخص شود آیا بیماری به غدد لنفاوی یا سایر نقاط بدن گسترش یافته است یا خیر. در این مرحله از روشهایی مانند سیتیاسکن (CT Scan) یا پت اسکن (PET/CT) برای ارزیابی دقیق بدن استفاده میشود.
صلواتی پور ادامه داد: در طول درمان، بهویژه در دوره شیمیدرمانی، با استفاده از تصویربرداریهای متوالی میتوان بررسی کرد که تومور تا چه اندازه به داروها پاسخ داده است. این اطلاعات به پزشک کمک میکند تا در صورت نیاز، روند درمان را اصلاح کند.
عضو انجمن رادیولوژی ایران تأکید کرد: پس از اتمام درمان نیز تصویربرداریهای منظم ادامه دارد تا از عدم عود بیماری اطمینان حاصل شود و روند بهبودی بیمار بهصورت مستمر پایش شود.
رئیس کنگره رادیولوژی ایران در پایان افزود: علم تصویربرداری امروزه به یکی از ارکان اصلی و غیرقابل انکار مدیریت سرطان پستان تبدیل شده است. این علم نه تنها به ما کمک کرده سرطان را زودتر و دقیقتر از همیشه تشخیص دهیم، بلکه مسیر درمان را نیز هوشمندانهتر، شخصیتر و مؤثرتر کرده است. این پیشرفتها به معنای موفقیت بیشتر در درمان، حفظ عضو و بهبود کیفیت زندگی هزاران بیمار است.
وی، شرط بهرهمندی از این قدرت را مسئولیتپذیری شخصی دانست و گفت: خانمها باید با پزشک خود در مورد زمان شروع و فواصل مناسب غربالگری سرطان پستان مشورت کنند و به یاد داشته باشید، تشخیص زودهنگام، نجاتبخش است.
چهلمین کنگره رادیولوژی ایران توسط انجمن رادیولوژی ایران با حضور بیش از ۴۰۰ سخنران داخلی و خارجی، ۳۳ کارگاه و ۱۱۹ مقاله علمی و مشارکت بیش از ۴ هزار نفر از اعضای جامعه رادیولوژی کشور، از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای ایران مال برگزار میشود.
نظر شما