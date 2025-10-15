سیمایی صراف: نخبگان پس از مهاجرت نباید با کشور قهر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با موضوع مهاجرت مغزها گفت: عوامل گوناگونی در موضوع مهاجرت، مغزها وجود دارد. عوامل اقتصادی و سیاسی وجود دارد و آنچه مهم است این است که نخبگان کشور پس از مهاجرت ارتباطشان را با کشور حفظ کنند.

وی افزود: نباید شرایط داخلی کشور به گونه‌ای باشد که کسی که مهاجرت می‌کند با کشور و وطن قهر کند در حالی که به هزینه همین ملت رشد کرده، بزرگ شده‌اند، موفق شدند و به خارج از کشور رفتند، لذا برنامه‌ریزی ما برای این است که این موضوع حل شود.

سیمایی صراف تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که این موضوع حل شود تا بتوانیم حتی اگر افرادی مهاجرت کردند، در موقعیت‌هایی به کشور برگردند، کارگاه بگذارند، سخنرانی داشته باشند، در سمینار شرکت کنند و دانشجو بگیرند.

وی ادامه داد: نکته مهمتر این است که باید اساساً عوامل مهاجرت را کاهش دهیم که یک بخش آن اقتصادی است، یک بخشش منزلت اجتماعی این افراد است و باید گفت در بخش اقتصادی حقیقتاً کارهایی. در حال انجام است که انشاالله به نتیجه رسید آن را اعلام خواهیم کرد.

وی در خصوص خوابگاه‌های دانشجویی بیان کرد: همانطور که قبلاً گفتم حدود ۴۰۰۰ خوابگاه دانشجویی در دست احداث داریم، که حدود ۱۰۰۰ خوابگاه تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

در حال تکمیل…