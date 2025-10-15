به گزارش خبرنگار مهر حبیب الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: نشست خبری رئیس جمهور سه‌شنبه ۲۹ مهر با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

وی افزود: اسامی اکثر خبرنگاران رسانه‌های حاضر در حیاط دولت را برای حضور در نشست خبری در اختیار داریم و محدودیتی برای حضور رسانه‌ها در نشست وجود ندارد البته رسانه‌های جامانده می‌توانند مکاتبات لازم را برای حضور خبرنگار عکاس و فیلمبردار خود در نشست داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم حضور وزرای اقتصادی در جمع خبرنگاران دولت، بیان کرد: می‌خواهم این نکته مثبت دیده شود که به هر شکل هر هفته حیاط دولت با حضور حداکثری رسانه‌ها و شما خبرنگاران در حال برگزاری است، البته ما به آقایان وزرا، یعنی همه اعضای دولت هم گفتیم و تشویق‌شان می‌کنیم که در جمع شما بزرگواران که از راه‌های دور و نزدیک تشریف می‌آورید و این‌قدر معطل شده و سرپا هستید، حضور یابند که ان‌شاءالله که همه این بزرگواران در جمع شما حضور پیدا کنند و پاسخگوی سوالات شما باشند.

وی در خصوص فرایند پرسش سوال در نشست خبری از رئیس جمهور، تصریح کرد: یک فرایند پاسخ دادن به رسانه‌ها مانند سال گذشته به شکل قرعه‌کشی خواهد بود و البته سعی می‌کنیم که رسانه های‌بیشتر حاضر باشند و آقای رئیس جمهور زمان مبسوط‌تری را برای پاسخ به سوال خبرنگاران اختصاص دهند. در عین حال از رسانه‌ها می‌خواهیم که سوالات خودتان را به آن سامانه‌ای که ما می‌گوئیم ارسال کنید.

عباسی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص این‌که قاعدتاً آن رسانه‌هایی که سال گذشته در نشست قبلی رئیس جمهور سوال پرسیدند از دور خارج می‌شوند، اظهار کرد: جلسات این موضوع ادامه دارد، نمی‌توانم الان بگویم این اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد، لذا این نکته‌ای است که فعلاً نمی‌توانم بگویم که این طور خواهد شد یا خیر.