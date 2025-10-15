به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه صفایی معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه رادیویی با اشاره به پیامدهای تغذیه حیوانات شهری توسط مردم، این عمل را که از سر دلسوزی صورت می‌گیرد، اشتباهی کارشناسی خواند و تاکید کرد این رفتار نه تنها حیوان‌دوستی نیست، بلکه تهدیدی برای حیات وحش و امنیت زیست‌بوم‌های کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تأمین غذا، پناه و آب، شرایط زاد و ولد حیوانات شهری مانند سگ و گربه را تا چندین برابر افزایش می‌دهد، اظهار داشت: همین موضوع باعث رشد غیرقابل کنترل جمعیت این حیوانات و بروز مشکلات فراوانی از جمله شیوع بیماری‌ها و ناهنجاری‌های ژنتیکی ناشی از «درون‌آمیزی» می‌شود.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، پردیسان را نیز از این قاعده مستثنی ندانست و گفت: متأسفانه حتی در محوطه سازمان حفاظت محیط زیست نیز با معضل افزایش جمعیت سگ و گربه‌ها مواجه هستیم.

صفایی یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای غذا ریختن در حاشیه جاده‌ها را جذب حیوانات وحشی عنوان کرد و توضیح داد: خرس‌ها با شامه بسیار قوی خود از کیلومترها دورتر جذب بوی غذا یا زباله می‌شوند و این موضوع به ویژه در پاییز که نیاز به ذخیره چربی برای زمستان‌خوابی دارند، باعث خروج آنها از زیستگاه طبیعی و ورود به حریم جاده‌ها و مناطق مسکونی می‌شود. وی افزود: این رفتار تنها مختص خرس نبوده و گونه‌هایی مانند گراز نیز به حاشیه جاده‌ها کشیده شده‌اند.

این مقام مسئول با هشدار درباره تشکیل گله‌های بزرگ سگ در زیستگاه‌های طبیعی گفت: این گله‌ها در فصل زایش به حیواناتی مانند قو، میش و آهو حمله کرده و بره‌ها را می‌ربایند که این رویداد یک فاجعه برای حیات وحش کشور است.

وی از مشاهده مواردی از جفت‌گیری سگ با گرگ و ایجاد گونه‌ای دورگه به نام «گرگاس» خبر داد و گفت: این حیوان ترکیبی خطرناک از روحیه وحشی گرگ و عدم ترس از انسان را داراست که تهدیدی جدی برای امنیت مناطق و روستاها به شمار می‌رود.

صفایی در پاسخ به سوالی درباره اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، با اشاره به محدودیت بودجه سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: هزینه اجاره بیلبوردها بسیار بالا است و اجرای طرح‌های محیط زیستی در مناطق با هزینه‌های سنگین حفاظتی همراه است. بنابراین برای اطلاع‌رسانی فراگیر نیازمند همکاری و همراهی نهادهایی مانند شهرداری، راهداری و استانداری‌ها هستیم.

وی در پایان با تقسیم‌بندی وظایف حفاظت از محیط زیست، سهم مردم را ۷۰ درصد و سهم سازمان را ۳۰ درصد دانست و از مردم خواست برای کمک واقعی به حیات وحش، تغذیه دستی تمام حیوانات، اعم از اهلی و وحشی را متوقف کنند. صفایی با اشاره به انتشار تصاویر غذا دادن به خرس در فضای مجازی، این عمل را «خیانت به حیات وحش کشور» خواند و تاکید کرد: این کار لطف نیست، بلکه خطری بزرگ برای طبیعت و جانواران است.