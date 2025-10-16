  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای شرکت در اجلاس جهانی «پسماند صفر» و بررسی راهکارهای نوین مدیریت پسماند، به دعوت رسمی وزیر محیط زیست ترکیه، عازم استانبول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به دعوت رسمی وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم ترکیه، عازم شهر استانبول شد تا در اجلاس جهانی «پسماند صفر» شرکت کند.

این اجلاس با هدف بررسی راهکارهای نوین در مدیریت پسماند، تبادل تجارب موفق کشورها و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در حوزه محیط زیست برگزار می‌شود.

حضور هیئت ایرانی در این نشست، فرصت مناسبی برای گسترش تعاملات زیست‌محیطی میان ایران و سایر کشورها و معرفی اقدامات و دستاوردهای ملی در زمینه مدیریت پسماند به شمار می‌رود.

