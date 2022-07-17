افشین ولی‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام کوهنوردان و گردشگران در غذا دادن به حیوانات حیات وحش در منطقه سبلان اظهار کرد: این پدیده در دراز مدت سبب تغییر ذائقه حیات وحش منطقه شده و سبب آسیب به حیوانات و زیست‌بوم آنها می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر فیلم‌ها و کلیپ‌های مختلفی از حضور حیوانات حیات وحش همچون خرس قهوه‌ای در اطراف مشگین‌شهر در فضای مجازی پخش شده است، تصریح کرد: این تصاویر نشان از نزدیک بودن مرز حیات وحش به محل سکونت و حاشیه شهرهاست و با توجه به کثرت خرس قهوه‌ای و پراکندگی جمعیت این نوع جانوران در سطح منطقه و عدم ارتباط صحیح اهالی و گردشگران با خرس‌های سبلان متأسفانه هر سال شاهد تلف شدن این حیوانات در سطح شهرستان مشگین‌شهر هستیم.

مأمور یگان حفاظت محیط زیست مشگین‌شهر گفت: اثر طبیعی ملی سبلان و کوه سبلان با ارتفاع چهار هزار و ۸۱۱ متر در شهرستان مشگین‌شهر استان اردبیل یکی از زیستگاه‌های گونه ارزشمند خرس قهوه‌ای و یکی از مناطق جذاب و بی‌نظیر گردشگری و کوهنوردی است که سالانه مورد استقبال کوهنوردان بیشماری از اقصی نقاط کشور قرار می‌گیرد و در نتیجه بحث تعارض حیات وحش و انسان در این منطقه پیش می‌آید که اجتناب‌ناپذیر است.

ولی‌اللهی افزود: کوهنوردان و گردشگران در مواجهه با حیات وحش به ویژه خرس قهوه‌ای که یکی از گونه‌های ارزشمند و مورد حفاظت اداره محیط زیست شهرستان است، باید فاصله استاندارد را رعایت کنند و از نزدیک شدن به حیوانات وحشی منطقه و غذا دادن به آنها اجتناب کنند چرا که چنین حرکاتی سبب بروز مشکلات و خطراتی در دراز مدت برای حیات وحش خواهد شد و تکرار چنین اتفاقاتی سبب عادت کردن حیوانات به خوردن ته مانده غذای کوهنوردان و گردشگران می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین غذا دادن به حیوانات وحشی سبب مسمومیت و تغییر ذائقه آنها خواهد شد و در نتیجه حیوان برای تهیه غذا زیستگاه خود را ترک کرده و به محل زندگی انسان‌ها نزدیک می‌شود و از طرفی عادت کردن و نزدیک شدن حیات وحش به انسان‌ها این احتمال را به وجود می‌آورد که گونه‌های ارزشمند جانوری همچون خرس قهوه‌ای راحت‌تر در دسترس شکارچیان قرار بگیرند.

کارشناس یگان حفاظت محیط زیست مشگین‌شهر اضافه کرد: گردشگران و کوهنوردان حاضر در منطقه سبلان باید با رعایت مسائل زیست محیطی از جمله عدم رهاسازی زباله در طبیعت، عدم مواجهه مستقیم با حیوانات، روشن نکردن آتش، اجتناب از دادن غذا به حیات وحش منطقه از جمله خرس قهوه‌ای، به اطلاع‌رسانی‌ها و تابلوهای هشدار در محل‌های پرتردد گردشگران که توسط اداره کل محیط زیست ارائه شده، توجه کنند.

ولی‌اللهی بیان کرد: لازم است قبل از برگزاری هرگونه تورهای گردشگری، طبیعت‌گردی و کوهنوردی آموزش‌های زیست محیطی لازم به تمام کسانی که می‌خواهند به طبیعت بروند، داده شود تا با آگاهی کامل در مناطق حضور پیدا کنند و سبب آسیب به محیط زیست و خود نشوند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بنابراین آموزش مفاهیم زیست محیطی برای جوامع بومی، گردشگران و کوهنوردان که به صورت مستقیم با حیات وحش در ارتباط هستند، ضروری بوده و تأثیر بسزایی در کاهش تعارض انسان و حیات وحش خواهد داشت.

ولی‌اللهی تصریح کرد: در راستای کاهش تعارضات انسان با حیات وحش و بهبود چنین وضعیتی و رسیدن به یک نقطه منطقی و قابل قبول و بهبود وضعیت زیستگاه‌های حیات وحش و رفتار منطقی انسان با حیوان، رعایت موارد زیست محیطی لازم است.

کارشناس حفاظت محیط زیست مشگین‌شهر گفت: مشارکت همگانی در امر خطیر حفاظت از محیط زیست منطقه و سازماندهی تیم‌های کوهنوردی، نظارت جدی به رفتارهای کوهنوردان و گردشگران آماتور، مدیریت حیات وحش، آشنایی با عوامل تهدیدکننده اکوسیستم و حیات وحش، رفتارهای زیست محیطی ساکنان بومی و گردشگران و طبیعت‌گردان در راستای کاهش چالش انسان و حیات وحش و… رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که با شناخت دقیق این موارد می‌توان بسیاری از مشکلات را پیش‌بینی و از وقوع اتقاقات تلخ در زیستگاه سبلان جلوگیری کرد.