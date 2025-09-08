معاهده ۲۵ ساله ایران و چین؛ انقلاب اقتصادی و لجستیکی ایران کلید خورد

کامبیز اعتمادی رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این سند راهبردی بلندمدت که در فروردین ۱۴۰۰ به امضا رسید، فرصتهای سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، انتقال فناوری، تقویت بخش انرژی، افزایش اشتغال و کاهش اثر تحریمها را برای کشور فراهم میکند.
وی افزود: تحلیلها نشان میدهد این توافق میتواند ایران را به هاب ترانزیتی و صنعتی منطقهای تبدیل کرده و جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی آن را در سطح جهانی ارتقا دهد.
اعتمادی تصریح کرد: تفاهمنامه همکاری جامع ۲۵ ساله میان جمهوری اسلامی ایران و چین، بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین است و بهمنظور تقویت همکاریها در زمینه انرژی، تجارت، زیرساخت و فناوری طراحی شده است.
وی گفت: در شرایط تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، این توافق فرصت ورود سرمایه، توسعه اقتصادی داخلی و تثبیت جایگاه ایران در زنجیره اقتصادی جهانی و منطقهای را فراهم میکند.
سرمایهگذاری کلان و توسعه اقتصادی
اعتمادی با بیان اینکه چین متعهد به سرمایهگذاری حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی ۲۵ سال آینده شده است، گفت: سهم عمده این سرمایه در بخشهای انرژی و پتروشیمی و بخش دیگر در زیرساختهای حملونقل و صنعتی اختصاص دارد.
وی با اشاره به توسعه زیرساختها و مناطق آزاد اقتصادی افزود: این سرمایهگذاریها میتواند ایران را به هاب ترانزیتی و صنعتی در خاورمیانه و آسیای میانه تبدیل کند و ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ادامه داد: پروژههای صنعتی و زیرساختی موجب رشد تولید داخلی، افزایش اشتغال و ارتقای توان صنعتی ایران میشوند، بر همین اساس با توسعه صنایع مختلف اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و گاز خارج و بخشهای خدمات و صنایع با ارزش افزوده بالا رشد میکنند.
تقویت بخش انرژی و امنیت اقتصادی
وی گفت: ایران بهعنوان تأمینکننده انرژی برای چین، از مزایای اقتصادی و استراتژیک قابل توجهی از جمله بازار پایدار و درآمد ارزی بلندمدت، توسعه زنجیره ارزش انرژی و تقویت استقلال اقتصادی بهرهمند میشود. صادرات نفت و گاز ایران تضمین شده و پرداخت بخشی از آن به ارز غیر دلاری (یوان)، ریسک تحریمها را کاهش میدهد.
اعتمادی افزود: سرمایهگذاری مشترک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی باعث میشود ایران به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده حرکت کند و با بازار پایدار و ورود سرمایه، توان مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریمها افزایش یابد.
توسعه صنعتی و فناوری
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی با اشاره به انتقال فناوری و ارتقای صنایع داخلی در راستای معاهده ۲۵ ساله ایران و چین تاکید کرد: همکاری با چین باعث افزایش بهرهوری و کیفیت تولید صنعتی ایران شده و زمینه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را فراهم میکند.
وی یادآور شد: توسعه صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات، پتروشیمی پیشرفته و الکترونیک، اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد دانشبنیان هدایت میکند و ورود سرمایه و فناوری فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و سطح رفاه اقتصادی را افزایش میدهد.
کاهش اثر تحریمها و تقویت جایگاه سیاسی ایران
اعتمادی بیان کرد: یکی از دستاوردهای کلیدی تفاهمنامه، افزایش جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و کاهش اثر تحریمها است. سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها، ایران را به نقطه اتصال تجارت منطقهای و جهانی تبدیل میکند.
وی با اشاره به افزایش قدرت چانهزنی بینالمللی، تثبیت جایگاه سیاسی و اقتصادی و اثر مثبت بر سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی ایران، افزود: مشارکت در پروژههای کلان و اتصال به شبکه اقتصادی چین، حذف ایران از معادلات اقتصادی جهانی را دشوار میسازد و حضور فعال کشور در پروژههای اقتصادی منطقهای و همکاری با چین، نقش ایران در سیاست و اقتصاد منطقهای و جهانی را تثبیت میکند.
چشمانداز آینده و توسعه پایدار
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی تاکید کرد: اجرای موفق تفاهمنامه میتواند جایگاه استراتژیک و اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی را ارتقا دهد، اثر محدودیتها و تحریمها را کاهش دهد و اقتصاد داخلی را مقاوم کند.
وی افزود: این سند با سرمایهگذاری کلان، توسعه زیرساختها، انتقال فناوری و ایجاد شبکه اقتصادی جهانی، فرصتهای توسعه صنعتی، لجستیک و فناوری را افزایش داده و نقش سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان را تثبیت میکند.
اعتمادی در پایان تصریح کرد: از منظر مثبت، این توافق فرصتهای توسعه اقتصادی داخلی، ایجاد اشتغال، افزایش تولید صنعتی و تثبیت جایگاه سیاسی و ژئوپلیتیکی ایران را فراهم کرده و ضمن حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی، ایران نقش فعالی در اقتصاد و سیاست منطقهای و جهانی ایفا میکند و اثر تحریمها کاهش یابد.
