نرم افزار انبار مجازی و لیبل اصالت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اصطلاح انبار مجازی (Virtual Warehouse) در حوزه چاپ و مدیریت لیبل اصالت به یک سیستم یا بستر نرم افزاری گفته می‌شود که به صورت دیجیتال، موجودی لیبل‌ها، کدهای اصالت و وضعیت تخصیص آن‌ها را مدیریت می‌کند، بدون اینکه الزاماً همه اقلام به صورت فیزیکی در یک مکان ذخیره شده باشند. در ادامه، کاربردها و مزایای انبار مجازی در چاپ لیبل اصالت را توضیح می‌دهیم. اگر در چاپ لیبل خود به صورت شخصی یا سفارشی مردد هستید، با ما همراه باشید.

لیبل اصالت کالا و انبار مجازی

انبار مجازی در این زمینه معمولاً بخشی از سامانه‌های ردیابی و رهگیری ( Track & Trace) یا سامانه‌های مدیریت کد اصالت (مانند سامانه تی تک در ایران) است. در این انبار، اطلاعات مربوط به کدهای اصالت تولید شده، کدهای تخصیص یافته به محصولات یا بسته‌ها، کدهای چاپ شده یا مصرف شده و کدهای باطل شده یا برگشتی به صورت دیجیتال نگهداری و مدیریت می‌شود.

کاربردهای اصلی انبار مجازی در چاپ لیبل اصالت

انبار مجازی در میزان چاپ لیبل اصالت تأثیر گذار است، بعضی از کاربردهای انبارهای مجازی در زمینه چاپ برچسب‌های اصالت عبارتند از:

مدیریت موجودی کدهای اصالت: انبار مجازی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بدانند چه تعداد کد اصالت در اختیار دارند، چه تعداد چاپ شده و چه تعداد هنوز قابل استفاده است.

کنترل فرآیند چاپ لیبل: هنگام چاپ لیبل اصالت، سیستم چاپگر از طریق انبار مجازی کدهای معتبر را دریافت می‌کند تا از چاپ تکراری یا اشتباه جلوگیری شود.

ردیابی و رهگیری دقیق: هر کد اصالت از لحظه تولید تا مصرف نهایی در انبار مجازی ثبت می‌شود، که امکان رهگیری دقیق کالا را فراهم می‌کند.

جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده: چون همه کدها در سامانه ثبت و کنترل می‌شوند، امکان جعل یا استفاده مجدد از کدها به حداقل می‌رسد.

یکپارچگی با سامانه‌های ملی (مثل تی تک): انبار مجازی معمولاً با سامانه‌های ملی اصالت کالا در ارتباط است تا اطلاعات چاپ و تخصیص کدها به صورت خودکار تبادل شود.

کاهش نیاز به انبار فیزیکی لیبل‌ها: چون مدیریت کدها دیجیتال است، نیازی به نگهداری فیزیکی حجم زیادی از لیبل‌های چاپ نشده وجود ندارد؛ فقط در زمان نیاز چاپ انجام می‌شود.

مثال کاربردی در زمینه ارتباط انبار مجازی و لیبل های اصالت

فرض کنید یک شرکت دارویی قصد دارد برای ۱۰۰٬۰۰۰ بسته دارو لیبل اصالت چاپ کند.

در انبار مجازی ۱۰۰٬۰۰۰ کد اصالت از سامانه تی تک دریافت می‌شود. ۵۰٬۰۰۰ کد به چاپخانه تخصیص داده می‌شود. پس از چاپ، وضعیت آن‌ها به" چاپ شده" تغییر می‌کند. در صورت بروز خطا یا خرابی لیبل، کد مربوطه در انبار مجازی باطل می‌شود.

نکات مهم هنگام بررسی لیبل اصالت

هنگام خرید محصول و استعلام لیبل اصالت باید نکات زیر را مد نظر داشته باشید. باید مطمئن شوید لیبل مخدوش یا دست کاری نشده باشد. کد اصالت باید منحصر به فرد باشد و در استعلام، اطلاعات کالا با بسته بندی مطابقت داشته باشد. اگر نتیجه استعلام نشان داد که کالا قبلاً استعلام شده یا کد نا معتبر است، احتمال تقلبی بودن کالا زیاد است. از خرید کالاهایی که فاقد لیبل اصالت هستند، خودداری کنید (مگر در مواردی که طبق قانون از شمول طرح خارج شده‌اند).

نکات تکمیلی در زمینه لیبل اصالت برای کسب و کارها

وارد کنندگان و تولید کنندگان موظفند لیبل اصالت را از سازمان غذا و دارو دریافت و روی کالا نصب کنند. هرگونه تغییر یا جعل لیبل اصالت جرم محسوب می‌شود. نگهداری سوابق لیبل‌ها برای ردیابی و کنترل موجودی ضروری است.

آیا سفارش چاپ لیبل اصالت به صرفه تر از خرید ریبون و چاپ لیبل است؟

برای اینکه مشخص کنیم چاپ لیبل اصالت آماده به صرفه تر است یا خرید ریبون و چاپ در محل، باید چند عامل را در نظر بگیریم:

۱. حجم چاپ:

حجم پایین (مثلاً زیر ۱۰۰۰ عدد در ماه): معمولاً سفارش چاپ آماده به صرفه تر است، چون هزینه خرید ریبون و نگهداری دستگاه چاپ ممکن است بازگشت سرمایه نداشته باشد.

حجم بالا (چند هزار عدد در ماه یا بیشتر): خرید ریبون و چاپ در محل معمولاً اقتصادی‌تر می‌شود، چون هزینه هر لیبل چاپ شده کاهش می‌یابد.

۲. نوع لیبل و کیفیت چاپ:

اگر لیبل‌ها رنگی، با طرح خاص یا لوگو هستند، چاپ آماده (افست یا دیجیتال صنعتی) کیفیت بالاتری دارد. اما اگر فقط متن، بارکد یا تاریخ انقضاء چاپ می‌کنید، چاپ با ریبون (حرارتی یا رزینی) کاملاً کافی و ارزان‌تر است.

۳. تنوع اطلاعات روی لیبل اصالت:

اگر هر سری لیبل اطلاعات متفاوتی دارد (مثلاً شماره سریال یا تاریخ تولید متغیر)، چاپ با ریبون در محل انعطاف پذیرتر است. اما اگر همه لیبل‌ها یکسان هستند، چاپ آماده ساده‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

۴. هزینه‌های جانبی:

چاپ آماده هزینه طراحی، کلیشه (در چاپ فلکسو)، و حداقل تیراژ را دارد. اما چاپ با ریبون، هزینه دستگاه چاپ، خرید ریبون، لیبل خام و نگهداری را به همراه خواهد داشت.

خدمات شرکت سلامت دارو ایرانیان

شرکت سلامت دارو ایرانیان در زمینه‌های چاپ انواع لیبل اصالت، لیبل های بسته بندی، فروش انواع ریبون و... فعال است. این شرکت از تخصص و تجربه بالایی برای این کار برخوردار است. تحویل سفارش‌های مشتریان با بالاترین کیفیت در زمان تعیین شده و کسب رضایت آنها از خصوصیات مثبت این شرکت است. این شرکت توانایی این را دارد که تمامی سفارش‌های چاپ لیبل شما را به بهترین شکل ممکن، مطابق با آنچه شما سفارش می‌دهید و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شما تحویل دهد.

کلام آخر

در زمینه چاپ لیبل اصالت، عوامل زیادی تأثیر گذار هستند یکی از این عوامل انبارهای مجازی است. اگر تصمیم به چاپ لیبل به صورت شخصی دارید، قبل از انجام این کار باید هزینه‌های آن را برآورد کنید. اگر این کار به صرفه تر از سفارش چاپ لیبل اصالت بود به چاپ شخصی آن اقدام نمایید. در هر صورت با توجه به نکاتی که ذکر کردیم بهتر است چاپ لیبل را به افراد حرفه‌ای و متخصص بسپارید. شرکت سلامت دارو ایرانیان بهترین گزینه برای چاپ لیبل اصالت شما است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.