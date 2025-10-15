به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، بوتکمپ «۱۰۰ متخصص» یک برنامه آموزشی تخصصی و پروژهمحور است که با هدف ارتقای توانمندیهای علمی و مهارتی شرکتکنندگان طراحی شده و برگزیدگان آن، فرصت همکاری با ایرانسل لبز (Irancell Labs) را به دست میآورند.
بوتکمپ «۱۰۰ متخصص»، در چهار حوزه آموزشی شامل Frontend، Backend،DevOps و هوش مصنوعی (AI) برگزار میشود. در این دوره که از هشتم آبانماه آغاز میشود، هر مسیر شامل ۶۴ ساعت آموزش فشرده و عملی است و با تمرکز بر مهارتافزایی، حل مسئله و اجرای پروژههای واقعی برنامهریزی شده است.
در پایان دوره، پس از ارزیابی عملکرد شرکتکنندگان، افراد برتر بر اساس نتایج نهایی، برای همکاری با ایرانسل لبز، معرفی و اولویتبندی میشوند. همچنین، شرکتکنندگان در این دوره گواهی رسمی آکادمی ایرانسل را دریافت میکنند.
برای علاقهمندان به حضور در این بوتکمپ، بهعنوان گام نخست مسیر یادگیری و همکاری با ایرانسل لبز، رویداد «معرفی بوتکمپ ۱۰۰ متخصص ایرانسل لبز»، روز پنجشنبه اول آبانماه ۱۴۰۴، بهصورت حضوری، برگزار میشود. این برنامه سهساعته با هدف آشنایی شرکتکنندگان با ساختار بوتکمپ، مسیرهای تخصصی شامل Frontend، Backend، DevOps و هوش مصنوعی (AI) و معیارهای همکاری با ایرانسل لبز طراحی شده و حضور در آن، برای تمامی علاقهمندان به برنامهنویسی و فناوری «رایگان» است. شرکتکنندگان پس از پایان رویداد معرفی، میتوانند مسیر تخصصی خود را انتخاب کرده و برای حضور در بوتکمپ اصلی، اقدام کنند. مهلت ثبتنام در رویداد رایگان معرفی، تا پایان روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ است و اولویت با افرادی است که زودتر ثبتنام خود را نهایی کنند.
ثبت نام رایگان در رویداد معرفی بوت کمپ «۱۰۰ متخصص»، با مراجعه به وبسایت آکادمی ایرانسل یا تماس با شمارههای ۰۲۱۶۵۰۱۳۱۸۷، ۰۲۱۶۵۰۱۳۱۰۷ و ۰۹۳۰۲۰۲۰۲۰۰ امکانپذیر است.
مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شده است.
چشمانداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانشبنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخشهای اصلی آن هستند.
ایرانسل نخستین ارائهدهنده 5G در ایران، با راهاندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آیندهای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از فناوریهای برتر در حوزههای مختلف، خلق ارزش کند.
