مدیرعامل ایرانسل: ایرانسل از معماران آینده دیجیتال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی ایرانسل، روز گذشته ۲۷ آبان ۱۴۰۲، مراسم افتتاحیه بوت‌کمپ آینده‌سازان دیجیتال، با حضور دکتر بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل، دانشجویان و نخبگان شرکت‌کننده در بوت‌کمپ و استادان دوره، در محل آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف، برگزار شد. در این مراسم مدیرعامل ایرانسل با حضور و سخنرانی در جمع دانشجویان، نقشه راه ایرانسل در حمایت از استعدادهای برتر حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، برای ساختن آینده دیجیتال را ترسیم کرد.

عباسی‌آرند در این مراسم گفت: هدف ما از برگزاری این بوت‌کمپ، فراتر از یک گردهمایی است. این دوره امکان ویژه‌ای است که برای کمک به رشد ایده‌های جدید، حمایت از افراد با استعداد، بهبود اکوسیستم دیجیتال و تأثیرگذاری بر مسیر فناوری در کشور ما، طراحی شده است. در روزهای آینده طی این دوره که به صورت حضوری، آنلاین و آفلاین قابل مشارکت است، شرکت‌کنندگان از دانشگاه‌های برتر در سراسر ایران، خود را در محیطی می‌بینند که آزادانه می‌توانند فناوری را با خلاقیت ترکیب کنند و با شبکه‌سازی، نه تنها از استادان، بلکه از یکدیگر هم یاد بگیرند.

وی در ادامه و خطاب به دانشجویان گفت: تعهد ما در ایرانسل فراتر از خدمات مخابراتی و دیجیتال است؛ ما خود را کاتالیزور پیشرفت می‌بینیم و فعالانه در ایجاد و پرورش استعدادهایی که پیشرفت‌های فناوری را رهبری می‌کنند، مشارکت می‌کنیم. ما در این بوت‌کمپ، محیطی حمایتی برای شکوفایی این ذهن‌های روشن، ایجاد کرده و به زمینه‌های روبه‌رشد فناوری در ایران کمک می‌کنیم. همان‌طور که ایرانسل تاکنون نقشی محوری در ایجاد تحول دیجیتال در کشور ایفا کرده و از معماران آینده دیجیتال کشور است، با برگزاری رایگان این بوت‌کمپ نیز، تلاش می‌کند تا شرکت‌کنندگان را نه تنها به افراد متخصص در فناوری، بلکه به رهبران کسب‌وکار ماهر تبدیل کند و مهارت‌ و دانش لازم، برای هدایت موفقیت‌آمیز صنعت دیجیتال را به آنها ارائه دهد.

بوت‌کمپ آینده‌سازان دیجیتال در مسیر Techco

اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با هدف ایجاد دسترسی عمومی برای علاقه‌مندان به دوره‌های آموزشی کاربردی و آشنایی با فناوری‌های روز دنیا و به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، بوت‌کمپ «آینده‌سازان دیجیتال» را توسط آکادمی ایرانسل، با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری شرکای بین‌المللی ایرانسل، به‌صورت رایگان برنامه‌ریزی و اجرا کرده که از امروز در حال برگزاری است. از آغاز ثبت‌نام این بوت‌کمپ، بیش از هزار نفر از دانشجویان و نخبگان دانشگاه‌های برتر، رزومه‌های خود را ارسال کرده و پس از طی مراحل مصاحبه، ۱۱۰ نفر از دانشجویانی که با معیارهای تسلط به زبان انگلیسی، معدل، دانش فنی و… امتیاز بالاتری داشتند، برای دعوت به بوت‌کمپ برگزیده شدند.

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان، مباحث مرتبط با صنعت ارتباطات و فناوری‌های نوین مانند رایانش ابری، نسل پنجم شبکه تلفن‌همراه، هوش مصنوعی و… را با تدریس مدرسان بین‌المللی، آموزش می‌بینند.

این بوت‌کمپ که از ۲۷ آبان تا ۴ آذر ۱۴۰۲ به مدت هشت روز برگزار می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی مخاطبان برای اشتغال در بخش‌های مختلف صنعت ICT شده و امکان جذب آنان در شرکت ایرانسل، ایرانسل‌لبز، شرکت‌های همکار ایرانسل و دیگر فعالان صنعت ICT را فراهم کند. آموزش در جهت توانمندسازی، با رویکرد اشتغال در صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، از مهترین اولویت‌های ایرانسل در پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی (CSI) است. به همین منظور، این بوت‌کمپ با حمایت ایرانسل، برای دانشجویان جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر کشور، به صورت رایگان، برگزار می‌شود.

استراتژی ایرانسل در چند سال اخیر، حرکت از شرکت خدمات ارتباط‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco) است که هم در لایه زیرساخت و هم در لایه سرویس و پلتفرم، بتواند خدمات متنوعی را عرضه کند و زیست‌بوم دیجیتال کشور را توانمندتر سازد. ایرانسل به عنوان شرکت پیشرو در تحول دیجیتال، در راستای تحقق این امر، بوت‌کمپ آینده‌سازان دیجیتال را برگزار می‌کند.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است. چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند. ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌ نسل پنج در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.