امام جمعه ایلام: نماز جمعه سپر فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر روز چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه ائمه جمعه جدید و سابق شهرستان دهلران اظهار کرد: نماز جمعه، قرارگاهی عبادی و سیاسی است و امامان جمعه باید فرماندهان میدان فرهنگی شهرستان و زبان گویای مردم در عرصه‌های مختلف باشند.

وی با بیان اینکه نقش امام جمعه در جامعه نقشی خطیر و چندوجهی است افزود: امام جمعه پیش از آنکه صرفاً مطالبه‌گر اجتماعی باشد، باید میان مردم و خداوند پیوندی معنوی و الهی برقرار کند تا روح ایمان در جامعه زنده بماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، منصب امامت جمعه را جایگاهی کلیدی، مؤثر و دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی دانست و گفت: این جایگاه باید در خدمت هدایت، بصیرت‌افزایی و ارتقای معنویت عمومی باشد.

کریمی‌تبار همچنین با اشاره به تأثیر معنویت و دین‌باوری در تحولات اخیر ایران و جهان، نقش روشنگری ائمه جمعه در رویدادهای مهم بین‌المللی از جمله فلسطین را برجسته دانست و افزود: تبیین شرایط مردم مظلوم غزه و شکست رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف شوم خود، نمونه‌ای از رسالت تبیینی و انقلابی ائمه جمعه در مسائل داخلی و خارجی است.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که جهاد تبیین در برابر تحریف حقایق راهی روشن می‌گشاید، حضور آگاهانه مردم در مسجد و نماز جمعه نیز سنگر مستحکم ایمان و فرهنگ اسلامی در برابر عملیات روانی و فرهنگی دشمنان است.