به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی رحیمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار، نماینده ولی فقیه در استان، از ایجاد مراکز حوزه معارف اسلام ناب در این استان خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، با اعلام این خبر که در جریان حضور وی در دفتر نماینده ولی فقیه استان ایلام صورت گرفت، اظهار داشت: این مراکز با هدف محوری تبیین مبانی توحیدی، معنوی و تمدنی گفتمان انقلاب اسلامی تأسیس می‌شوند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: یکی دیگر از مأموریت‌های اصلی این مراکز، تربیت افراد مستعد و کارآمد در حوزه معارف اسلام ناب است تا بتوانند به عنوان سرمایه‌های فکری و اجرایی، در راستای اهداف والای نظام اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد که ایجاد این مجموعه‌های آموزشی و تربیتی، گامی مهم در جهت تقویت بنیه‌های اعتقادی و تمدنی استان و پاسخگویی به نیازهای معنوی نسل جوان خواهد بود.