یگانه:توسعه پایدار دهلران نیازمند توجه به اقتصاد مرزنشینان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه عصر یکشنبه ر نشست با مسئول تعاون استان ایلام گفت: ایجاد مرز چیلات یک فرصت برای توجه به اقتصاد مرزنشینان است و در این راستا باید تعاونیهای مرزی در شهرستان ایجاد شود.
وی اظهار داشت: هدف از ایجاد تعاونیهای مرزنشین، تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و بهبود معیشت مردم است.
یگانه ادامه داد: ایجاد دو تعاونی جدید شامل دهلران، زرین آباد، میمه و همچنین موسیان ودشت عباس میتواند فرصت برای توجه به معیشت مردم شهرستان بخصوص روستاها باشد.
فرماندار ویژه دهلران گفت: برای موفق بودن تعاونیها در بحث صادرات و واردات باید اعضای هئیت مدیره آگاه و کار آمد باشند تا تعاونیها دچار مشکل نشوند.
یگانه به ضعف فرهنگ کار جمعی در منطقه اشاره کرد و گفت: با اطلاع رسانی و گسترش آموزش، آگاهیبخشی عمومی و تسهیل روند صدور مجوزها بهصورت الکترونیکی میتواند به نقش تعاونیهای مرزی در اقتصاد خانوارها پی برد.
فرماندار دهلران گفت: برای موفقیت این تعاونیها باید از تجربه استانهای پیشرو نظیر کردستان و آذربایجان غربی استفاده کرد چرا که با بازگشایی مرز چیلات، فعالیت تعاونیهای مرزنشینان دهلران نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
نظر شما