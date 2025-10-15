جهانگیر: فضای مجازی نوعی تیغ دو لبه برای کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر ظهر چهارشنبه در هفدمین نشست فصلی مجمع خیرین کشور در مشهد اظهار کرد: متأسفانه به دلایل داخلی و خارجی با رشد آسیب‌ها در حوزه اجتماعی و جرایم روبرو هستیم و ضروری است خیران و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم هم ورود کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: به جای اینکه به دنبال آزادی زندانی باشیم که آن هم کار خوبی است باید تلاش کنیم که کسی وارد زندان نشود، به عبارتی پیشگیری از درمان بهتر است.

وی اظهار کرد: پیشگیری از جرایم مهم است تا سرمایه‌هایی که نسل آینده ساز کشور هستند به درستی ساخته و تربیت شوند.

جهانگیر اضافه کرد: بخشی از رشد و گسترش جرایم محصول دنیای امروزی است هر چند پیشرفت تکنولوژی و فناوری کمک می‌کند انسان در سایه رفاه باشد اما همین پیشرفت‌های تکنولوژی تهدیداتی نیز همراه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: فضای مجازی نوعی تیغ دو لبه برای کودکان است و آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد لذا چنانچه غفلت کنیم سرمایه‌ها و نسل آینده ساز را از نظر فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کمک به دیگران حرکت در مسیر پیامبر الهی است هر میزان کار خوب و بد ما اثرگذار است، نیکوکاری و توجه به کار خیر در همه ادیان مورد توجه است.

جهانگیر افزود: در همه دنیا اثبات شده که دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند امور جاری جامعه مدنی را بسازند و آنچه مؤثر است، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، نیکوکاران و خیران است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: هم افزایی بین خیران و مؤسسات خیریه محدود است، بانک اطلاعاتی از خیران و ظرفیت‌ها آن‌ها برای ساخت کشور و حکمرانی دقیق و صحیح وجود ندارد.