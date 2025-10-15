سردار حسن پور: جنگ اصلی امروز در فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار، مهر سردار حسین حسن پور عصر چهارشنبه در جلسه شورای راهبری فضای مجازی نیروهای مسلح که با حضور رئیس اداره فناوری و قرارگاه مجازی ستاد کل نیروهای مسلح کشور و بازرسان ستاد کل نیروهای مسلح در سالن کوثر ستاد انتظامی برگزار شد اظهار کرد: اهمیت موضوع فضای مجازی برای نظام و نیروهای مسلح باید به‌عنوان یک اولویت راهبردی دنبال شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی، یادآور شد که نگاه به این میدان باید معادل میدان‌های رزمی واقعی باشد و همان‌طور که در نبردهای فیزیکی نیاز به سلاح و آموزش وجود دارد، در فضای مجازی نیز نیازمند سکو، سلاح اطلاعاتی و نیروی آموزش‌دیده و مومن هستیم.

فرمانده انتظامی استان گیلان با بازخوانی تجربه‌های اخیر ازبمباران خبری و موج‌آفرینی‌های معاندان در سال‌های گذشته، بر لزوم پاسخگویی حساب‌شده و مبتنی بر روش‌های علمی و اطلاعاتی تأکید کرد و افزود: مقابله سلبی یا واکنش‌های شتاب‌زده کارآیی لازم را ندارد؛ بلکه طراحی شیوه‌نامه‌ها، آموزش مستمر و سازمان‌دهی قرارگاه‌های تخصصی ضرورت دارد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین بر لزوم تربیت نیرویی پرانگیزه، خلاق و اهل ابتکاربا توأم بودن علم و تقوا تأکید کرد و گفت: مردم‌داری، روایت‌گری درست و تحلیل‌محور از مؤلفه‌های ضروری عملیات فرهنگی-اطلاعاتی در فضای مجازی است.

سردارحسن پور افزود: جهاد تبیین تکلیف فوری و همگانی است و همه بخش‌ها و دستگاه‌ها باید در این جنگ نرم مشارکت کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان از تلاش‌های انجام‌شده در قرارگاه‌های مجازی قدردانی کرد و خواستار استمرار نشست‌ها، آموزش‌ها و هماهنگی بین‌بخشی برای حفظ و تقویت امنیت ملی در فضای مجازی شد.