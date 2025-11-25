به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان‌پور پیش از ظهر سه شنبه در افتتاح دفتر حمایت حقوقی اتباع خارجی و سرمایه‌گذاری تجاری مرکز وکلا قوه قضائیه خراسان رضوی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌های اخیر و اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: بخش مهمی از این مأموریت طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر عهده مرکز وکلا گذاشته شده است و این مرکز با جدیت در حال پیگیری آن است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: برای انجام این مأموریت نیازمند ابزارها و ظرفیت‌های مشخصی هستیم که خوشبختانه مرکز وکلا از این توان برخوردار است و تاکنون نیز از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کرده‌ایم.

وی با اشاره به افتتاح نخستین دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران و اتباع در ارومیه اظهار کرد: این دفتر با استقبال گسترده مواجه شده و خدمات حقوقی و حتی غیرحقوقی متعددی به فعالان اقتصادی و اتباع ارائه داده است.

عبدلیان پور ادامه داد: با توجه به اینکه خراسان رضوی یکی از استان‌های برتر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور اتباع و ایرانیان مقیم خارج است، ایجاد دفتر مشابه در این استان قطعاً خروجی بسیار مطلوبی خواهد داشت.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تأکید کرد: وکلای مرکز و کارشناسان رسمی در استان خراسان رضوی از ظرفیت بالایی برخوردارند و این موضوع را با جدیت دنبال خواهند کرد.

به گفته وی، عملکرد این مجموعه در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع حقوقی، جزو عملکردهای مطلوب کشور ارزیابی می‌شود.