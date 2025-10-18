به گزارش خبرنگار مهر، اختصاص امتیاز میزبانی ایران برای مسابقات واترپلو باشگاه های آسیا، اسفند سال گذشته و به دنبال رایزنی های محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی ایران و موافقت مسئولان آسیایی این رشته، در جریان رقابت های واترپلو قهرمانی آسیا (ژائوکینگ چین) نهایی و اعلام رسمی شد.

طی این مدت ابتدا زمان مقرر اولیه برای برگزاری مسابقات لغو و در ادامه عنوان شد که رقابت ها تا سال ۲۰۲۶ به تعویق می افتد و همین مسئله ابهاماتی را در مورد حفظ امتیاز میزبانی ایران ایجاد کرد؛ موضوعی که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «میزبانی واترپلو ایران در آسیا در بن بست؛ شاید لغو شود» به آن پرداخت.

در نهایت بعد از گذشت ۷ ماه برگزاری رقابت های واترپلو باشگاه های آسیا در ایران به طور کلی منتفی شد و قرار است کشور دیگری به عنوان میزبان انتخاب شود.

محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر، از کویت به عنوان جدی ترین گزینه برای انتخاب به عنوان میزبان جدید یاد کرد.

میزبانی ایران از مسابقات واترپلو باشگاه های آسیا در حالی منتفی شده که ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ به عنوان زمان مقرر برای برگزاری این رقابت ها نهایی شده بود اما عدم اعلام آمادگی تعداد قابل قبول تیم ها، منجر به لغو رقابت ها در این زمان شد.

بعد از آن بود که عنوان شد به خاطر در پیش بودن مسابقات ورزش های آبی قهرمانی آسیا در احمدآباد هند و بازی های اسلامی در ریاض، میزبانی ایران تا اواخر سال جاری میلادی یا سال ۲۰۲۶ میلادی به تعویق خواهد افتاد اما در نهایت این میزبانی به خاطر عدم استقبال دیگر کشورها به طور کلی منتفی شد.