به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های واترپلو قهرمانی آسیا که اسفند سال گذشته به میزبانی ژائوکینگ چین برگزار شد، رایزنی محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی برای کسب امتیاز میزبانی مسابقات واترپلو باشگاه های آسیا منجر به موافقت مسئولان آسیایی این رشته شد.

حتی ۱۴ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ به عنوان زمان مقرر برای برگزاری این رقابت ها نهایی شد اما عدم اعلام آمادگی تعداد قابل قبول تیم ها، منجر به لغو این رقابت ها در زمان مقرر و تعویق آن شد. در همین رابطه و به خاطر در پیش بودن مسابقات ورزش های آبی قهرمانی آسیا در احمدآباد هند و بازی های اسلامی در ریاض، اینگونه عنوان شد که میزبانی ایران تا اواخر سال جاری میلادی یا سال ۲۰۲۶ میلادی به تعویق خواهد افتاد.

تا به امروز اما نه تنها هنوز زمان بندی برگزاری مسابقات واترپلو قهرمانی باشگاه های آسیا در ایران به سرانجام نرسیده است بلکه احتمال جابه جایی محل برگزاری آن هم مطرح شده است.

محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت میزبانی ایران از مسابقات واترپلو قهرمانی باشگاه های آسیا و اینکه «آیا زمان جدیدی برای این رقابت ها مشخص شده است؟»، گفت: زمان جدیدی پیش بینی نشده است به خصوص که هنوز تیمی برای سفر به ایران و شرکت در مسابقات باشگاه های آسیا پاسخ مثبت نداده است.

وی در واکنش به اینکه «احتمال دارد با این شرایط و وقفه ایجاد شده، در کل میزبانی ایران لغو و محل برگزاری مسابقات جابه جا شود؟»، گفت: بعید هم نیست، تمام تلاش مان این است که رقابت ها را میزبانی کنیم اما اگر شرایط همینگونه بماند و تیم ها نسبت به حضور در رقابت ها به میزبانی ایران رضایت ندهند، ناچار به جابه جا کردن محل مسابقات و انتخاب کشوری جدید برای میزبانی هستیم.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تصریح کرد: ایران بیش از یک دهه پیش برگزارکننده مسابقات واترپلو باشگاه های آسیا بوده است. مصمم هستیم اینبار هم امتیاز به دست آمده را حفظ کنیم اما برخی مسائل دست ما نیست.