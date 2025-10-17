محمدرضا محسنیثانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره کاملاً مشخص است، گفت: همچنان موضع ما این است که فقط در حوزه هستهای حاضر به گفتگو هستیم.
وی افزود: خط قرمز ما از ابتدا مشخص بوده و مذاکرات درباره مسائل منطقهای، حقوق بشری، موشکی و مواردی از این دست را نمیپذیریم. این نکته به طرفهای مذاکره بارها گوشزد شده است و هر زمان که آنها آمدند، صریحاً اعلام کردیم که موضوع مذاکرات، تنها پرونده هستهای است.
محسنیثانی با اشاره به اهمیت حفظ حق غنیسازی ایران، گفت: شرط ما برای مذاکره هستهای هم این است که تحت هر شرایطی حق غنیسازی را حفظ کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره راهکارهای بیاثر کردن تحریمها نیز توضیح داد: نفت و گاز، پایههای اساسی درآمدی ما را تشکیل میدهد که تحریمهای سازمان ملل، شامل صادرات نفت و گاز ایران نمیشود و تاثیری در این عرصهها ندارد.
وی ادامه داد: با وجود محدودیتهایی که ممکن است در بازگشت پول ناشی از صادرات وجود داشته باشد، راهکارهای متعددی وجود دارد که ما در نظر داریم. به همین دلیل، اکنون شاهد افزایش صادرات و انجام معاملات با کشورهای مختلف هستیم.
محسنیثانی با اشاره به تغییر ساختار جهانی و پایان دوران تکقطبی، گفت: دنیا به سمت چندقطبی شدن حرکت کرده و ایران در پیمانهای مهمی مانند شانگهای و بریکس عضو است و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف را گسترش دادهایم. این تحولات باعث شده تحریمها به معنای گذشته نباشند و ما میتوانیم تحریمها را خنثی کنیم.
