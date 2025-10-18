علی‌اصغر نخعی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی گفت: ما امروز نیازمند مدیریت و ساماندهی فضای مجازی هستیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: آزادی بیان به این معنا نیست که هر کسی هر آنچه می‌خواهد در فضای مجازی منتشر کند، به دیگران توهین نماید و در نهایت نیز هیچ برخوردی با وی صورت نگیرد. چنین رفتاری نه تنها آزادی بیان نیست، بلکه مصداق بارز ناامنی روانی در جامعه است.

وی با اشاره به آثار مخرب فضای مجازی گفت: فضای مجازی یله و رها، امنیت روانی جامعه را به شدت به هم زده است. اخبار نادرست و کذب که در این فضا منتشر می‌شود، اثرات منفی فراوانی دارد و بسیاری از افراد تحت تأثیر این اخبار قرار می‌گیرند. حتی زمانی که تکذیبیه چنین اخباری منتشر می‌شود، باز هم اثر منفی آن در جامعه باقی می‌ماند.

نخعی‌راد با اشاره به وضعیت فضای مجازی در دیگر کشورها بیان کرد: فضای مجازی در کشورهای دیگر منظم و قانونمند است، این در حالی است که در کشور ما چنین نظمی وجود ندارد و رها بودن این فضا مشکلات جدی به‌ویژه در حوزه روانی و اجتماعی ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضای مجازی ما باید به نحوی قاعده‌مند شود که هیچ فردی بدون سند و مدرک اجازه نداشته باشد ادعایی را مطرح کند و اگر چنین اقدامی انجام داد، با برخورد قانونی و قاطع مواجه شود.