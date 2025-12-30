به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محسنیثانی نماینده مردم سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در صحن علنی امروز، با تبریک ایام ماه رجب به ملت ایران، سالروز میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی به هموطنان مسیحی، به مناسبت ۹ دیماه نیز اشاره کرد و گفت: نهم دی بهدرستی از سوی شورای فرهنگ عمومی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نامگذاری شده و به فرموده مقام معظم رهبری، این روز جلوهای از اراده قدرت الهی و نشانه بصیرت، دشمنشناسی و وقتشناسی مردم بود.
وی افزود: آنچه امروز در جامعه مشاهده میشود، بروز دغدغهها و مطالبات بحق مردم در محافل عمومی و ارتباطات مردمی است؛ نوسانات ارزی، قیمت طلا و آثار آن بر سفره مردم و همچنین تأثیر این شرایط بر داد و ستد کسبه، از موضوعاتی است که مردم بهدرستی آن را مطرح میکنند.
نماینده مردم سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد ادامه داد: ما بهعنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم از حقوق قانونی آنها دفاع کنیم و خوشبختانه آنچه در بررسی بودجه دولت رخ داد، نشان داد که مجلس و کمیسیون تلفیق با درک صحیح از دغدغههای معیشتی و اقتصادی مردم، بهصورت تخصصی وارد موضوع شدند و با رصد دقیق شرایط، کلیات بودجه پیشنهادی دولت را رد کردند.
محسنیثانی تصریح کرد: این اقدام مجلس و کمیسیون تلفیق نشان داد که نمایندگان شرایط سخت معیشتی مردم را بهخوبی درک کردهاند و در همین راستا تصمیمگیری کردند.
وی با قدردانی از رئیسجمهور گفت: از رئیسجمهور محترم نیز صمیمانه تشکر میکنم که با پذیرش نظر کارشناسی و تخصصی کمیسیون تلفیق و مجلس، اصلاح بودجه را در دستور کار قرار دادند و خواستار بازگشت لایحه به دولت برای اعمال اصلاحات لازم شدند؛ این موضوع نشاندهنده درک واقعی رئیسجمهور از دیدگاهها و دغدغههای مردم است.
نماینده مردم سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در پایان با تقدیر از مدیریت مجلس افزود: لازم میدانم از مدیریت و تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تشکر کنم که با درک صحیح از شرایط کشور، این موضوع را بهدرستی مدیریت کردند و امیدواریم با این رویکرد، اصلاحات بودجه به سرانجام مطلوبی برسد.
