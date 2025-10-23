به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجلاس بین المجالس جهانی در ژنو با موسی حدید نایب رییس مجلس فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فلسطین مسئله اول جهان اسلام است، گفت: صهیونیست‌ها بابت جنایاتی که در غزه در دو سال گذشته انجام داده‌اند، باید محاکمه شوند.

حاجی بابایی با بیان اینکه پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل کشور فلسطین بر اساس رای ساکنان اصلی ان سرزمین به پایتختی قدس است، افزود: آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی پایبند نیستند در واقع آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها یکی هستند چرا که رژیم صهیونیستی بدون اجازه آمریکا کاری انجام نمی‌دهد.

نایب رئیس مجلس فلسطین: موجودیت آمریکا و صهیونیست‌ها مشترک است

بر اساس این گزارش موسی حدید نایب رئیس مجلس فلسطین در این دیدار گفت: آمریکا و صهیونیست‌ها یک موجودیت مشترک دارند.

وی افزود: هدف اصلی ترامپ این است که نشان دهد سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند توافق و صلح ایجاد کنند و او می‌تواند. در حالی کنست به رژیم صهیونیستی رای داد که کرانه باختری به اسرائیل الحاق شود، ترامپ ادعا می‌کند می‌خواهد آتش بس ادامه پیدا کند. از سوی دیگر نتانیاهو می‌خواهد در کرانه باختری جنگ را ادامه دهد تا همچنان نخست وزیر بماند.

نایب رئیس مجلس فلسطین گفت: ما می‌دانیم صهیونیست‌ها آمال و جاه طلبی‌های خود را دارند تا مرزهای فراتر از فلسطین را کنترل کنند. بر همین اساس حملاتی به جنوب لبنان و سوریه انجام می‌دهد. در حقیقت، آنها با حمله به قطر پیامی به منطقه ارسال کردند و فراموش نکنیم صهیونیست‌ها طی یک دهه اخیر به اکثر پایتخت‌های عربی حمله کرده‌اند.