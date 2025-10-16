«سل» هنوز در کشور وجود دارد اما کاملاً قابل درمان است

مهشید ناصحی، رئیس گروه تخصصی مدیریت سل، جذام و عفونتهای حاد تنفسی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در آستانه روز ملی مبارزه با سل (۲۳ مهرماه) با اشاره به تاریخچه نامگذاری این روز گفت: روز جهانی سل که برابر با ۲۴ مارس است، همزمان با ۴ فروردین و تعطیلات نوروزی است و همین امر باعث شده استفاده مطلوب از این مناسبت جهانی در کشور میسر نباشد به همین دلیل، سالها پیش ۲۳ مهرماه، مصادف با سالروز وفات دانشمند برجسته ایرانی، حکبم محمد زکریای رازی، به عنوان روز ملی مبارزه با سل در تقویم رسمی کشور ثبت شد.
وی افزود: این روز فرصت مناسبی است برای یادآوری اهمیت بیماری سل و پیامدهای غفلت از آن به سیاستگذاران، مسئولان، همکاران فنی و اجرایی و همچنین عموم مردم. در این روز ما تجدید میثاقی با همکاران فنی و شرکای درون و برونسازمانی برای ادامه مسیر داریم و به مرور دستاوردها و چالشهای برنامه کشوری کنترل سل میپردازیم. همچنین از این مناسبت برای آموزش عمومی مردم بهرهبرداری نی بریم
هفته ملی سل و آغاز پویش یک بعلاوه یک
ناصحی گفت: هر سال همزمان با فرا رسیدن روز ملی سل، هفتهای که شامل خود این روز است را به عنوان «هفته ملی سل» انتخاب میکنیم تا بتوانیم به اجرای برنامههای آموزشی و انتشار پیامهای کلیدی برنامه بپردازیم. در همین راستا، امسال، ابتکار عملی را طراحی کردیم با عنوان پویش "یک بعلاوه یک". در این پویش هر فردی که ۴ پیام کلیدی را در زمینه سل دریافت میکند، خود را متعهد میداند که آن را به یک نفر دیگر انتقال دهد.
وی افزود: با وجود موفقیتهای گسترده در برنامه کنترل سل، همچنان سطح آگاهی و نگرش مردم نسبت به این بیماری با حد مطلوب فاصله قابل توجهی دارد و ما معتقدیم کمهزینهترین و مؤثرترین اقدام برای ارتقاء سطح آگاهی و نگرش عمومی نسبت به سل، شکل گیری یک سرمایهگذاری اجتماعی است تا جامعه مدنی بهصورت فعال وارد صحنه شده و در انتقال پیامها مشارکت کنند. این کار نوعی مطالبهگری اجتماعی را در مردم بیدار خواهد کرد.
پیامهای کلیدی درباره سل
رئیس اداره سل و جذام وزارت بهداشت تأکید کرد: سل هنوز در کشور ما وجود دارد، برخلاف تصورات قدیمی. این بیماری کاملاً قابل درمان است و علامت شاخص بیماری، سرفه طولکشیده بیش از دو هفته است و توصیه میشود افرادی که این علامت را دارند، به سل هم فکر کنند و خدمات تشخیصی و درمانی سل در نظام سلامت کشور کاملاً رایگان است و متأسفانه برخی بیماران به دلیل ناآگاهی از این موضوع، تا زمان تشخیص بیماری شان میلیونها تومان هزینه کردهاند، در حالی که ازمایشات و درمان سل هزینهای برای بیماران ندارد.
دستاوردهای کشور در کنترل سل
ناصحی در ادامه از کاهش چشمگیر موارد ابتلاء به سل در کشور خبر داد و گفت: در شصت سال گذشته، میزان بروز سل ۱۸ برابر کاهش یافته است. بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت، در سال گذشته ۱۱ مورد ابتلاء به سل در هر یکصد نفر جمعیت در کشور داشته ایم. این رقم در مقایسه با رقم جهانی (۱۳۴ در صدهزار) و منطقهای (۱۱۶ در صدهزار)، و کشورهای همسایه مانند پاکستان (۲۷۷ در صدهزار) و افغانستان (۱۸۰ در صدهزار)، نشاندهنده موفقیت چشمگیر ایران در کنترل سل است.
وی تأکید کرد: البته با توجه به همجواری ما با کشورهایی که هنوز بار بالای بیماری دارند، و وجود عوامل خطر سل در جامعه (دیابت، سوء تغذیه، سرطان و شیمی درمانی، اعتیاد، اچ ای وی، سالمندی،....) باید همچنان هوشیار بمانیم. کوچکترین غفلت ما میتواند دستاوردهای برنامه کشوری کنترل سل را به باد دهد و حذف سل را به آرزویی دستنیافتنی تبدیل کند.
