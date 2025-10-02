فرهاد هاشم‌نژاد ختائی، فوق‌تخصص بیماری‌های ریه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره شایع‌ترین علت بیماری‌های مزمن ریوی گفت: بیماری‌های مزمن انسدادی ریه، از جمله برونشیت مزمن، شایع‌ترین علتشان سیگار است و متأسفانه مصرف سیگار در سنین پایین افزایش یافته و این مسئله هشداردهنده است، زیرا عوارض در سنین پایین شدیدتر است و مدت زمان طولانی‌تری بر ریه تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: شروع مصرف سیگار از سنین نوجوانی، خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن ریوی را در طول زندگی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و یکی از مهم‌ترین این بیماری‌ها، COPD (بیماری مزمن انسدادی ریه) است که سیگار مهم‌ترین عامل آن به شمار می‌رود و جزو علل اصلی مرگ و میر ناشی از بیماری‌ها است.

هاشم‌نژاد همچنین بر رابطه مستقیم بین سیگار و سرطان ریه تأکید کرد و گفت: افرادی که سیگار می‌کشند، نسبت به افرادی که هرگز سیگار مصرف نکرده‌اند، احتمال ابتلا به سرطان ریه بسیار بالاتر است. این ارتباط آن‌قدر قوی است که می‌توان گفت سیگار مهم‌ترین عامل پیشگیری‌پذیر مرگ ناشی از سرطان ریه محسوب می‌شود.

وی در پایان توصیه کرد: پرهیز از مصرف سیگار، مخصوصاً در سنین نوجوانی، و آموزش عمومی در مدارس و خانواده‌ها، می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن ریوی و سرطان ریه را به طور چشمگیری کاهش دهد.