به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح سالن ورزشی مادر ویژۀ دانشآموزان با نیازهای ویژه با حضور کاظمی وزیر آموزش و پرورش، جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، خانمحمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، نظریان مدیرکل آموزش و پرورش استان، دکتر ملااحمدی رئیس هیئت مدیرۀ مجمع خیرین مدرسهساز استان و فتحی مدیرکل نوسازی مدارس استان در مجموعه ورزشی مادر ناحیۀ پنج شهر اصفهان عصر چهارشنبه برگزار شد.
این سالن که بهعنوان اولین سالن ورزشی ویژۀ دانشآموزان با نیازهای ویژه در کشور احداث شده است، حاصل تلاش پنجسالۀ دستگاههای مختلف آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش است که فرایند ساخت آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود و پس از پنج سال تلاش مداوم، امروز به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و با حمایت ویژۀ معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و نظارت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان احداث شده است.
سالن ورزشی مادر در زیربنایی بالغ بر ۲۵۰۰ متر مربع در دو طبقه طراحی و ساخته شده و بخشهای مختلف آن پاسخگوی نیازهای آموزشی و ورزشی گروههای مختلف دانشآموزی است.
در طبقۀ همکف این مجموعه، کلاسهای درس تربیت بدنی برای دانشآموزان ابتدایی مدارس همجوار و فضاهای بازی مادر و کودک با هدف تحکیم روابط عاطفی در خانوادهها طراحی شده است. همچنین سالن اصلی مجموعه نیز یک سالن چندمنظوره و اتاقهای جانبی است که برای رشتههای والیبال نشسته، ویلچررانی، گویرانی، بوچیا و سایر رشتهها برای دانشآموزان با نیازهای ویژه مناسبسازی شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
در ادامۀ این آیین، کلنگزنی خوابگاه ۵۰۰ نفری دانشآموزی و سالن ورزشی چندمنظورۀ جدید نیز در راستای تکمیل زیرساختهای مجموعۀ مادر انجام شد.
به گزارش مهر، در حال حاضر سرانۀ فضای ورزشی دانشآموزان استان اصفهان ۲۳ صدم متر مربع درون مدرسهای و ۳۸ صدم متر مربع با احتساب فضاهای درون و برون مدرسهای است که در قالب ۴۳۰ پروژۀ ورزشی فعال در استان در حال ارتقاست.
