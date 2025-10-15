نظریان: میراث فرهنگی و علمی اصفهان پشتوانه تحول آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان ظهر چهارشنبه در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور که به میزبانی اصفهان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران، میزبانی این رویداد ملی را افتخاری برای فرهنگیان و مردم اصفهان دانست و اظهار کرد: حضور اعضای شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش کشور در اصفهان، پایتخت فرهنگ و هنر ایران اسلامی، مایه سربلندی ماست.
وی با اشاره به اصالت تاریخی و فرهنگی اصفهان افزود: این استان با تقدیم بیش از ۲۴ هزار شهید سرافراز در دوران دفاع مقدس، برگهای زرینی از ایثار و مجاهدت را در تاریخ کشور رقم زده است. تنها در روز ۲۵ آبان ۱۳۶۱، ۳۷۰ شهید از فرزندان اصفهان تشییع شدند و در همان روز، گروهی دیگر از جوانان این دیار رهسپار جبههها شدند؛ نمادی روشن از روح ایثار و فداکاری مردم این استان.
نظریان با مرور نقش اصفهان در تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، اصفهان همواره در صف نخست آگاهی و حرکتهای اجتماعی قرار داشته و امروز با هفت اثر جهانی، بیش از هزار و ۸۵۰ اثر ملی و چهرههای ماندگاری چون استاد فرشچیان، تاج اصفهانی، حسن کسایی، میرداماد، علامه مجلسی، شهید دکتر بهشتی و آیتالله ناصری، درخشانترین نمادهای فرهنگ و هنر ایران را در خود جای داده است.
وی ادامه داد: اصفهان، شهر دانش و بینش است؛ نخستین مدارس مدرن کشور همچون دبیرستان ادب و بهشتآیین در این شهر بنیان نهاده شد و امروز با بیش از ششهزار و سیصد واحد آموزشی در ۴۱ ناحیه و منطقه، میزبان ۹۳۶ هزار دانشآموز است و بیش از ۶۰ هزار فرهنگی فرهیخته در آن خدمت میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به چشمانداز آینده این نهاد گفت: آموزش و پرورش اصفهان با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد و تلاش برای گسترش عدالت آموزشی، توسعه مهارتمحوری و ارتقای منزلت معلمان، در مسیر تحقق تحول مدرسهمحور حرکت میکند.
وی در پایان تأکید کرد: رسالت اصلی آموزش و پرورش، تربیت انسان مؤمن، اخلاقمدار و مسئول است؛ در جهانی که شتاب تغییرات سرسامآور است، تنها راه پیشرفت کشور، باور به ظرفیت درونی معلمان و همافزایی مدیران در مسیر تحول واقعی آموزش و تربیت است.
