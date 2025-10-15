به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: رئیسجمهور از نخستین جلسات دولت، بر ضرورت توسعه متوازن آموزش عمومی و تحول در شیوههای یاددهی و یادگیری تأکید ویژه داشته و به همین منظور، کارگروهی تخصصی با محوریت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تشکیل شده است تا نیازهای آموزشی هر درس و کلاس شناسایی و تأمین شود.
وی افزود: با همکاری سازمان نوسازی مدارس و صنایع آموزشی، فهرستی جامع از تجهیزات آموزشی در سامانهای ملی ثبت شده تا مدارس بتوانند بر اساس خوداظهاری، موجودی تجهیزات و نیازهای خود را اعلام کنند. این اقدام، گامی مهم در جهت شفافیت، عدالت آموزشی و تسهیل فرآیند تجهیز مدارس تازهتأسیس و مدارس موجود است.
زرافشان با اشاره به برنامه تجهیز مدارس به فناوریهای هوشمند گفت: یکی از تأکیدات جدی رئیسجمهور، تغییر چیدمان سنتی کلاسها و حرکت به سمت یادگیری مشارکتی و پروژهمحور است. در همین راستا، با همکاری شرکتهای دانشبنیان از جمله دانشگاه صنعتی شریف، طرحی برای تجهیز کلاسها به سامانههای هوشمند با هزینهای اندک طراحی شده تا امکان بهرهگیری از فناوری دیجیتال در مدارس گسترش یابد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد مدارس کشور مجهز به تجهیزات هوشمند هستند، افزود: با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاهها و حمایت دولت، این میزان بهصورت جهشی افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در بخش دوم طرح، تجهیز مدارس به تلویزیونهای هوشمند و تعاملی در دستور کار قرار دارد. در این زمینه، شرکتها و نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی با همکاری دولت، منابع مالی لازم را تأمین میکنند تا محیط یادگیری دانشآموزان با ابزارهای بصری و فناورانه تقویت شود.
زرافشان با اشاره به ورود هوش مصنوعی به عرصه آموزش اظهار کرد: طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، شورای عالی آموزش و پرورش مأمور تدوین برنامه جامع بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش شده است. در این راستا، پروژههایی نظیر طراحی «دستیار هوشمند معلم» با همکاری شرکتهای داخلی در حال اجراست تا معلمان بتوانند از ابزارهای هوشمند برای طراحی آموزشی، برنامهریزی درسی و ارتقای کیفیت یادگیری بهره ببرند.
وی در پایان با تأکید بر استمرار نهضت عدالت آموزشی تصریح کرد: تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری، مسیری مستمر و تحولآفرین است و بر اساس برنامهریزی انجام شده، تا پایان سال جاری بیش از چهار هزار فضای آموزشی جدید در کشور به بهرهبرداری خواهد رسید.
