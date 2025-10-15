به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه؛ مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد شاهد در یک آئین همزمان چهار آکادمی بین‌المللی هنری را افتتاح و تبدیل یک هتل به هتل موزه هنر را اعلام کرد.

مراسم اصلی افتتاح آکادمی‌ها در موزه زمان تهران برگزار شد و گشایش سایر آکادمی‌ها نیز به صورت برخط (آنلاین) صورت گرفت.

آئین گشایش این شبکه آموزشی، با هدف تقویت پیوند میان میراث فرهنگی، هنر و دانش‌های نوین، در سالن اصلی موزه زمان تهران برگزار شد. این مراسم با حضور مسئولان عالی‌رتبه فرهنگی کشور و چهره‌های شاخص دانشگاهی همراه بود.

از جمله حاضران در این مراسم می‌توان به مدیر عامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، رئیس ایکوم ایران (شورای بین‌المللی موزه‌ها)، و قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهر تهران اشاره کرد که در کنار

جمعی از هنرمندان پیشکسوت و استادان برجسته رشته‌های هنری، شاهد آغاز به کار این مراکز تخصصی بودند.

چهار آکادمی که در موزه‌های اصلی کشور جانمایی شده‌اند، هر یک بر روی یک حوزه دانشی تخصصی متمرکز خواهند بود:

آکادمی بین‌المللی نگاره‌های زمان (موزه زمان، تهران): این آکادمی که مرکزیت مراسم افتتاحیه بود، بر مطالعات عمیق در زمینه مصادیق زمان همچون گاهشماری و ساعت تمرکز خواهد کرد.

آکادمی هنرهای معماری (موزه هنر ایران، تهران): با هدف حفظ، احیا و توسعه دانش معماری سنتی و نوین ایرانی و نیز ارتباط آن با هویت موزه‌ای کشور، در این موزه فعالیت خود را آغاز کرد.

آکادمی بین‌المللی هنر و تاریخ (پردیس موزه‌ای رامسر): این مرکز، به عنوان قطب مطالعات میان‌رشته‌ای در شمال کشور، پل ارتباطی میان تاریخ منطقه‌ای، هنر معاصر و میراث طبیعی را ایجاد خواهد کرد.

آکادمی هنرهای تجسمی (موزه ملی هنر اصفهان): اصفهان، مهد هنرهای تجسمی ایران، با افتتاح این آکادمی، به مرکز پژوهش و آموزش تخصصی نگارگری، نقاشی و سایر شاخه‌های هنرهای دیداری تبدیل خواهد شد.

حمیدرضا سلیمانی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها در بخش اصلی سخنرانی خود، این حرکت را نقطه عطفی در تبدیل موزه‌ها از صرفاً فضاهای نمایشگاهی به «دانشگاه‌هایی زنده و پویا» قلمداد کرد.

وی اظهار داشت: موزه‌ها گنجینه دانش هستند، اما وظیفه ما تنها نگهداری نیست. ما باید این گنجینه‌ها را به زبان روز ترجمه و به نسل جوان منتقل کنیم. گشایش همزمان این چهار آکادمی، نه یک آغاز اداری، بلکه تولد چهار جریان نوین فکری است که میراث ما را جهانی خواهند کرد. ایشان افزود در حال حاضر موزه‌ها تنها یک محل برای نمایش آثار تاریخی نیستند، بلکه مرکز تعاملات فرهنگی، هنری و تاریخی هستند که به عنوان یک ظرفیت تخصصی در انتقال تجربه و دانش می‌توان از آن بهره جست.

محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران نیز با تأکید بر استانداردهای بین‌المللی، این اقدام را هم‌سو با رویکردهای جهانی موزه‌داری دانست و گفت: جهان امروز به دنبال موزه‌های فعال است؛ موزه‌هایی که تولیدکننده محتوا و مرجع تخصصی باشند. پیوستن این چهار آکادمی به شبکه‌ی بین‌المللی آموزش، اعتبار فرهنگی ایران را دوچندان خواهد کرد.

امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران نیز در سخنان خود به اهمیت این آکادمی‌ها در تقویت برند گردشگری پایتخت اشاره کرد و تأسیس این مراکز را عاملی برای جذب گردشگران علمی و پژوهشی دانست.

همزمان با آئین افتتاح این آکادمی‌ها؛ سلیمانی اعلام کرد که هتل انقلاب تهران به عنوان هتل موزه هنر برای اولین بار تغییر کاربری پیدا خواهد کرد و این هتل موزه با استفاده از عناصر هنری تمدن عظیم ایران اسلامی در خدمت گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود. هتل موزه هنر با همکاری و مشارکت هلدینگ سیاحتی بنیاد و مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد ایجاد خواهد شد.