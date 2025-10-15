  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

آغاز همکاری‌های علمی و پژوهشی در حوزه میراث‌فرهنگی ایران و چین

آغاز همکاری‌های علمی و پژوهشی در حوزه میراث‌فرهنگی ایران و چین

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه ارمغان ابریشم در محل وزارت میرات‌فرهنگی و گردشگری دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه ارمغان ابریشم در محل وزارت میرات‌فرهنگی و گردشگری دیدار کرد.

در جریان این دیدار محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه ضمن اشاره به سوابق تاریخی روابط میان دو کشور به تشریح و معرفی ظرفیت‌ها و سوابق همکاری‌های پژوهشی میان پژوهشگاه و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی چین و تشریح فرایند برگزاری و انتشار مقالات مرتبط با روابط تاریخی میان ایران و چین در شماره اختصاصی مجله باستان‌شناسی پارسه پرداخت.

زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین نیز ضمن تشکر و ابراز خرسندی از همکاری‌های بعمل آمده بر اهمیت تداوم و استمرار این همکاری‌ها تاکید کرد. او همچنین از ابتکارعمل پژوهشگاه در برگزاری نمایشگاه ارمغان ابریشم و اختصاص یک شماره ویژه از مجله باستان شناسی پارسه تقدیر و آن را فصل جدیدی از تبادلات علمی و فرهنگی میان دو کشور بر شمرد.

کد خبر 6623279
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها