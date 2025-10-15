به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین در حاشیه آیین گشایش نمایشگاه ارمغان ابریشم در محل وزارت میرات‌فرهنگی و گردشگری دیدار کرد.

در جریان این دیدار محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه ضمن اشاره به سوابق تاریخی روابط میان دو کشور به تشریح و معرفی ظرفیت‌ها و سوابق همکاری‌های پژوهشی میان پژوهشگاه و مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی چین و تشریح فرایند برگزاری و انتشار مقالات مرتبط با روابط تاریخی میان ایران و چین در شماره اختصاصی مجله باستان‌شناسی پارسه پرداخت.

زونگ پی وو سفیر جمهوری خلق چین نیز ضمن تشکر و ابراز خرسندی از همکاری‌های بعمل آمده بر اهمیت تداوم و استمرار این همکاری‌ها تاکید کرد. او همچنین از ابتکارعمل پژوهشگاه در برگزاری نمایشگاه ارمغان ابریشم و اختصاص یک شماره ویژه از مجله باستان شناسی پارسه تقدیر و آن را فصل جدیدی از تبادلات علمی و فرهنگی میان دو کشور بر شمرد.