به گزارش خبرگزاری مهر، رالی کارکنان وزارت میراث فرهنگی از ۲۳ تا ۲۵ مهرماه ادامه خواهد یافت و طول مسیر آن ۴۰۰ کیلومتر است. مقصد نهایی، شهر ساری در استان مازندران خواهد بود.

در این رویداد، ۵۳ خانواده با ۵۳ خودرو شرکت کرده‌اند که مجموعاً ۲۱۰ نفر را شامل می‌شود. همچنین، حدود ۱۰ اکیپ فنی و داوری در طول مسیر بر برگزاری ایمن و منظم رالی نظارت خواهند کرد.

مراسم افتتاحیه امروز از مبدأ وزارتخانه برگزار شد و اختتامیه آن روز جمعه ۲۵ مهرماه در مجتمع ایثار شهر ساری با انتخاب نفرات اول تا سوم و تجلیل از برترین‌ها برگزار خواهد شد.

این رالی بر اساس سیاست‌های مقام عالی وزارتخانه برای تقویت روحیه و نشاط کارکنان زحمتکش و خانواده‌های شریف آنان طراحی شده است. امیدواریم چنین برنامه‌هایی به افزایش رفاه و انگیزه در میان پرسنل کمک کند و نقش مثبتی در زندگی خانواده‌ها ایفا کند.

این رویداد فرصتی برای تقویت همبستگی خانوادگی و ترویج گردشگری داخلی در میان کارکنان بخش میراث فرهنگی و گردشگری فراهم آورده است. جزئیات بیشتر از نتایج رالی پس از اختتامیه اعلام خواهد شد.