اجرای ویژه ‌برنامه معنوی «دیدار با ابرار» برای بسیجیان شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج شهرداری تهران، در این برنامه که با هدف تعمیق بخشی معنویت در نیروهای انقلاب و بسیج و بهرهمندی از معارف اهلبیت (ع) برگزار شد، شرکتکنندگان ضمن زیارت مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و دیدار با آیت الله محسن اراکی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در مراسم معنوی مسجد مقدس جمکران نیز حضور یافتند.
حجت الاسلام و المسلمین صابری نیا، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج شهرداری تهران در حاشیه این مراسم در سخنانی از تعمیق بخشی معنویت در نیروهای انقلابی و بسیج به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در تداوم راه انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای دینی و ملی یاد کرد و افزود: معنویت، جوهره و روح فعالیتهای بسیجی است و بدون آن، حرکتهای جهادی و خدمترسانی رنگ و بوی الهی خود را از دست میدهد. تقویت بُعد معنوی، نیروی درونی انسان را برای خدمت بیمنت، پایداری در برابر سختیها و انجام وظیفه بر اساس تکلیف الهی مهیا میسازد.
وی در عین حال به تأثیر معنویت در رفتار و کارکرد اجتماعی بسیجیان اشاره کرد و افزود: حضور معنویت در دل نیروهای انقلابی، رفتار آنان را با محبت، انصاف و اخلاص همراه میسازد و باعث جلب اعتماد عمومی به نهادهای انقلابی میشود.
حجت الاسلام و المسلمین صابری نیا با تأکید بر اینکه باید بسترهای تربیتی و فرهنگی در پایگاهها و ردههای مختلف بسیج تقویت شود، تصریح کرد: برگزاری جلسات دیدار با ابرار، اردوهای زیارتی و معرفتی، برنامههای انس با قرآن، تبیین سیره شهدا و آموزشهای اخلاقی مستمر میتواند نقش مهمی در تعالی روحی نیروها داشته باشد.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در این سازمان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی نیازمند نیروهای انقلابیِ مؤمن، متعهد و معنویتمحور است؛ تصریح کرد: یقیناً تعمیق معنویت در بسیج، تضمینکننده تداوم راه انقلاب و شکلدهنده نسلی مؤمن، جهادگر و ولایی برای آینده کشور است.
گفتنی است، این برنامه با استقبال پرشور بسیجیان همراه بود و شرکتکنندگان آن را فرصتی برای تجدید روحیه معنوی و تقویت روحیه جهادی در مسیر خدمترسانی به مردم ارزیابی کردند.
