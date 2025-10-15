به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در بازدید از صندوق ضمانت و حمایت از فرصت‌های شغلی با قدردانی از آغاز به‌کار و اقدامات اخیر این صندوق گفت: صندوق ضمانت و حمایت از فرصت‌های شغلی از طرح‌های تاسیسی مهم در ساختار بهزیستی است و می‌تواند ضریب نفوذ و اثربخشی برنامه‌های توانمندسازی را افزایش دهد. ما می‌خواهیم این صندوق حامی، پشتیبان و ضامن فعالیت‌های توانمندسازی و فرصت‌آفرینی برای جامعه هدف باشد.

وی افزود: اگر صندوق نتواند با سه بخش اصلی تعامل مؤثر برقرار کند به اهداف خود نخواهد رسید؛ این سه بخش شامل دولت، نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام و بخش مردمی شامل سازمان‌های مردم‌نهاد هستند. سازمان بهزیستی باید اجتماعی شود؛ یعنی جامعه بداند که هدف ما توانمندسازی و فرصت‌آفرینی برای افراد دارای معلولیت و مددجویان است.

حسینی با اشاره به لزوم حرکت به‌سوی مشاغل پایدار، دسترس‌پذیر و فراگیر گفت: مشاغل ناپایدار نه‌تنها موجب استقلال مددجویان نمی‌شود بلکه ممکن است آنها را بدهکار کند. باید به سمت فعالیت‌های اقتصادی در حوزه سالمندان، مشاغل سکویی و هنری برویم تا هم پایداری و هم تحقق‌پذیری اشتغال تضمین شود. فراگیری نیز اهمیت دارد، چرا که با افزایش فرصت‌های شغلی و خدمات متنوع‌تر، پایداری اشتغال نیز بیشتر می‌شود.

وی پیوند صندوق با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز پشتیبان شغلی را از الزامات موفقیت در حوزه مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار دانست.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان تأکید کرد: صندوق ضمانت و حمایت از فرصت‌های شغلی جایی برای خلق فرصت‌های جدید است و می‌تواند نقطه تحول در توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف باشد. مسیر آینده باید به‌سمت توسعه فعالیت‌های پایدار، سکویی و اجتماعی هدایت شود تا بهزیستی بتواند از حمایت صرف به توانمندسازی واقعی برسد.

گزارش عملکرد صندوق

در این بازدید، مصطفی نظری رئیس هیئت‌مدیره صندوق ضمانت و حمایت از فرصت‌های شغلی از اخذ شناسه حقوقی صندوق خبر داد و گفت: در گذشته امکان ثبت این شناسه فراهم نشده بود اما اکنون به‌صورت رسمی اخذ و ثبت شده است. همچنین کارگروه‌های تخصصی در حوزه آئین‌نامه مالی و معاملاتی، راهبردی، ریسک و انتصابات تشکیل شده و تدوین سند راهبردی در دست انجام است.

وی افزود: در تلاش هستیم تا صندوق را به‌عنوان اولین سازمان سکویی (پلتفرمی) در دولت جمهوری اسلامی معرفی کنیم تا با کاهش هزینه‌های ستادی و افزایش بهره‌وری، خدمات نوین ارائه دهیم.

نظری از برگزاری جلسات با صندوق توسعه ملی، کمیته امداد و شهرداری تهران خبر داد و گفت: در حال مذاکره هستیم تا بخشی از پروژه‌های کوچک‌مقیاس شهرداری تهران مانند احداث جایگاه‌های سوخت را برای سرمایه‌گذاری مشترک و اشتغال مددجویان بهزیستی در اختیار صندوق قرار دهیم. همچنین برنامه داریم تا مجمع خیرین اشتغال کشور، حامی مجمع خیرین اشتغال معلولان شود و شبکه‌ای هماهنگ برای توسعه اشتغال در استان‌ها ایجاد شود.

محمود رامشینی عضو هیئت‌مدیره صندوق گفت: پیوست اشتغال مخصوص افراد دارای معلولیت با محورهای پایداری، دسترس‌پذیری و فراگیری در دست تدوین است.

آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی نیز در این نشست اظهار کرد: دو مسئله اصلی در حوزه اشتغال مددجویان، یکی تضامین بانکی و دیگری پایداری شغلی است. اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته است بانک‌ها فرایند پرداخت تسهیلات را آغاز کرده‌اند و صندوق باید نقش فعالی در تأمین تضامین ایفا کند. همچنین صندوق باید مدل‌هایی برای پایداری شغلی، به‌ویژه در طرح‌های خوداشتغالی طراحی کند.

وی افزود: در حال رایزنی با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستیم تا تولیدات خرد و خانگی افراد دارای معلولیت به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی به شبکه‌های فروش و بازارچه‌های دائمی متصل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان مشاغل ایجادشده، بیش از ۶۰ هزار شغل پایدار بوده است.

علیرضا آنجلاسی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان بهزیستی نیز در ادامه از بازسازی ساختار صندوق و تکمیل هیئت‌مدیره خبر داد و گفت: طبق اساسنامه، سرمایه صندوق باید هزار میلیارد تومان باشد در حال حاضر با ۲۰ میلیارد تومان آغاز کرده‌ایم و در تلاشیم در بودجه ۱۴۵۰ این سرمایه را پایدار کنیم.