نمایشگاه «خوش در میان درختان» تماشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری، نمایشگاه «خوش در میان درختان» شامل آثار نقاشی حسین خوش رفتار است که از چهارم مهر در گالری ماد برگزار شده است.

جمال عرب‌زاده در بیانیه این نمایشگاه نوشته است:

«آن درخت گیلاس/کنار دروازه‌ خانه‌ام/آغازِ ابرهاست ...

درخت در تخیل هر قوم نمودی متفاوت دارد. در ذهن ملتی ساکن جغرافیایی خشک و نامهربان، پدیدار درخت، گشایشی بر حیات و تمثیلی از بهشت موعود است. در حالی که گاه انبوه درختان در طبیعتی معتدل، مأمن موجوداتی خوفناکی است که زاده تاریکی هستند.

درختان در نقاشی‌های حسین خوش‌رفتار از بطن همین تخیل تاریخی به ما می‌رسند. نگاهی که خاستگاه تصاویر بی‌شماری در ادبیات و به ویژه در شعر ما بوده است. پر بی‌راه نیست اگر تغزل شاعرانه مشهود در آثار هنرمند را در گرو همین امر بدانیم.

این بار نقاشی‌های هنرمند میزبان عناصری تازه از طبیعت در کنار درختان هستند: کوه‌های پوشیده از مه. این نقاشی‌ها تنها ثبت مناظری از سرزمین ما نیست. بلکه نمایشی از پیوستگی فرهنگی ما با آن است.»

حسین خوش رفتار از سال ۱۳۸۳ فعالیت حرفه‌ای را در عرصه نقاشی آغاز کرده‌ است و از آن زمان تاکنون همواره طبیعت و به ویژه درخت سوژه اصلی آثارش بوده است.

وی در این مورد گفت: نگاه من به طبیعت هرگز به مثابه بازنمایی واقعیت نبوده است، بلکه به‌عنوان سفری درونی در مه، رنگ و سکوت است. در این سفر من که از سرزمینی کویر می‌آیم همواره با کمبود پوشش گیاهی و درخت مواجه هستیم و درخت برایم نشانه‌امید و ادامه حیات و بسیار مقدس است. نبود درخت برایم همیشه دغدغه بود. شاید همین فقدان باعث شد در ذهنم جنگلی خیالی بسازم؛ جهانی میان کوه و مه که حالا در نقاشی‌هایم ظهور یافته است. سال‌ها بعد، همین تصویرهای درونی به تدریج در نقاشی‌هایم ظهور پیدا کردند اما دیگر بازنمایی طبیعت نبودند، بلکه تبدیل به نشانه‌هایی از جستجوی درون، از سکوت، از زمانِ‌ایستا و جاودانه شدند.

در این نمایشگاه ۱۸ اثر در ابعاد مختلف که با تکنیک اکرولیک و میکس مدیا خلق شده‌اند به نمایش گذاشته‌ شده است.

قرار است نشست و گفتگو پیرامون نمایشگاه «خوش در میان درختان» با حضور رضا خدادادی، جمال عرب‌زاده و امیر مازیار جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۷ الی ۱۹ در گالری ماد برپا شود و حضور در این نشست برای علاقه‌مندان آزاد است.