«خطوط روایتگر» به کلک خیال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، نمایشگاه «خطوط روایتگر» با ۲۶ اثر هنری در تکنیک‌های رنگ روغن، اکولین، پاستل، مداد و آبرنگ با موضوع آزاد افتتاح شد.

نمایشگاه «خطوط روایتگر» مجموعه‌ای است از تلاش برای کاوش در لحظاتی که تصویر هنوز به معنا نرسیده است. نقاشی‌ها نه تنها برای بازنمایی بلکه برای گشودن فضایی میان دیدن و احساس ایجاد شده‌اند. در این فضا، خط و رنگ به عنوان نشانه‌هایی ناتمام، امکان روایت را پیش روی مخاطب قرار می‌دهند.

در این آثار، اثر به‌طور کامل نمی‌شود بلکه تنها آغاز می‌شود و ادامه آن در نگاه بیننده شکل می‌گیرد. این جستجوی بصری در مرز میان حضور و غیاب صورت گرفته است، جایی که رنگ فراتر از نقش و فرم، به زبان احساس بدل می‌شود.

این آثار تلاشی هستند برای بازنمایی لحظاتی که کلمات در توصیفشان ناتوان‌اند؛ لحظاتی که تنها رنگ می‌تواند بار عاطفه و اندیشه را به دوش بکشد. هر بوم، میدان تجربه‌ای است از مکث، تأمل و شنیدن آنچه در سکوت رخ می‌دهد. در این مجموعه، خطوط به معنای روایتگر و مجالی برای تبلور درونی‌ترین صداهاست؛ صداهایی که در لایه‌های رنگ پنهان شده و بیننده را به گفت‌وگویی درونی فرا می‌خوانند.

«خطوط روایتگر» دعوتی است به نگریستن آرام به کشف بی‌صدا و به شنیدن معنا در میان خطوط.