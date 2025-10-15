  1. استانها
دستگاه قضا:پرونده قضایی برای معلم خاطی در پرند تشکیل شد

رباط کریم- دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم از تشکیل پرونده قضائی برای یکی از کارکنان آموزشی در پرند به دلیل رفتار خشونت‌آمیز با دانش‌آموز خبر داد.

محمد یوسف‌وند، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل پرونده قضائی برای یکی از کارکنان آموزشی در پرند به دلیل رفتار خشونت‌آمیز با دانش‌آموز خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم در ادامه با اشاره به فیلم منتشرشده از رفتار نامناسب یکی از کارکنان آموزشی با دانش‌آموزی در شهر پرند اظهار داشت: موضوع تخلف صورت‌گرفته توسط کادر آموزشی مدرسه در دست بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در همین رابطه برای فرد خاطی پرونده قضائی تشکیل شده و موضوع طبق مقررات و ضوابط قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

دادستان رباط‌کریم با تأکید بر اینکه هیچ فردی حق تنبیه بدنی دانش‌آموزان را ندارد، خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی مغایر با اصول اخلاقی و مقررات آموزشی است و با مسئولان یا کارکنانی که مرتکب چنین رفتارهایی شوند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

یوسف‌وند تصریح کرد: وظیفه اصلی کادر آموزشی، تربیت و آموزش صحیح دانش‌آموزان است و رفتارهای خشن و غیرمتعارف نه‌تنها کمکی به فرآیند تعلیم و تربیت نمی‌کند بلکه آثار منفی بر روحیه دانش‌آموزان بر جای می‌گذارد.

