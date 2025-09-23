به گزارش خبرنگار مهر، در پی دستور قاطع دادستان رباطکریم، عملیات گستردهای برای مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز به ویژه در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) انجام و منجر به آزاد شدن حدود ۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان شد.
در این عملیات که با همکاری اداره جهاد کشاورزی رباطکریم صورت گرفت، تعداد ۳۷۰ مورد دیوار، ۳۳ مورد بنا، ۱۵ مورد محوطه، ۲ مورد استخر و ۳۴ مورد دیگر از سازههای غیرمجاز، بر اساس حکم قطعی قضائی تخریب شدند.
علی مولایی، رئیس اداره جهاد کشاورزی رباطکریم، در این خصوص اظهار داشت: هیچ متخلفی از زیر ذرهبین جهاد کشاورزی خارج نمیشود و هرگونه مورد غیرمجاز با دستور دادستان، بدون کوچکترین اغماضی تخریب خواهد شد.
وی پایش مستمر عرصههای منابع طبیعی و کشاورزی را از اولویتهای اصلی این اداره برشمرد.
یوسفوند، دادستان رباطکریم نیز با تأکید بر حساسیت محدوده منتهی به فرودگاه امام خمینی (ره)، بر تداوم برخورد قاطع با هرگونه تعرض و ساختوساز غیرمجاز در این نقطه استراتژیک تأکید کرد.
این گزارش حاکی است، دستگاه قضائی و اجرایی رباطکریم عزم جدی خود را برای ساماندهی وضعیت ساختوسازها و جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی اعلام کردهاند.
