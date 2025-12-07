به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف وند، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازداشت عامل اصلی حادثه انفجار ۱۳ آبان در محدوده شهرداری رباط کریم خبر داد و گفت: ارتباط متهم با جریان‌های معاند محرز شده است.

یوسف‌وند در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: بررسی‌های قضائی و امنیتی نشان می‌دهد انفجار رخ‌داده، یک اقدام خرابکارانه بوده و فرد اصلی این پرونده با دستور مقام قضائی بازداشت و روانه زندان شده است.

وی با بیان اینکه اعلام خبر دستگیری متهم با هدف تکمیل روند شناسایی سایر مرتبطان تا امروز به تعویق افتاده بود، افزود: بر اساس مستندات به‌دست‌آمده، ارتباط این فرد با برخی جریان‌های معاند محرز شده و با همکاری دستگاه‌های امنیتی استان و شهرستان، سایر عوامل نیز شناسایی شده‌اند.

دادستان رباط‌کریم تصریح کرد: مراحل نهایی برای دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده در حال انجام است و پرونده در شعبه ویژه جرایم علیه امنیت در دست رسیدگی قرار دارد.

وی در پایان با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام علیه امنیت عمومی از جمله خرابکاری، تبلیغات ضدنظام، شعارنویسی هدایت‌شده و ایجاد التهاب روانی در جامعه، بدون اغماض با برخورد قاطع دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.