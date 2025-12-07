  1. استانها
  2. تهران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۹

دادستان رباط‌کریم: ارتباط عامل انفجار با جریان‌های معاند محرز است

رباط کریم- دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم از بازداشت عامل اصلی حادثه انفجار ۱۳ آبان در محدوده شهرداری این شهرستان خبر داد و گفت: ارتباط متهم با جریان‌های معاند محرز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف وند، شامگاه یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از بازداشت عامل اصلی حادثه انفجار ۱۳ آبان در محدوده شهرداری رباط کریم خبر داد و گفت: ارتباط متهم با جریان‌های معاند محرز شده است.

یوسف‌وند در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: بررسی‌های قضائی و امنیتی نشان می‌دهد انفجار رخ‌داده، یک اقدام خرابکارانه بوده و فرد اصلی این پرونده با دستور مقام قضائی بازداشت و روانه زندان شده است.

وی با بیان اینکه اعلام خبر دستگیری متهم با هدف تکمیل روند شناسایی سایر مرتبطان تا امروز به تعویق افتاده بود، افزود: بر اساس مستندات به‌دست‌آمده، ارتباط این فرد با برخی جریان‌های معاند محرز شده و با همکاری دستگاه‌های امنیتی استان و شهرستان، سایر عوامل نیز شناسایی شده‌اند.

دادستان رباط‌کریم تصریح کرد: مراحل نهایی برای دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده در حال انجام است و پرونده در شعبه ویژه جرایم علیه امنیت در دست رسیدگی قرار دارد.

وی در پایان با هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام علیه امنیت عمومی از جمله خرابکاری، تبلیغات ضدنظام، شعارنویسی هدایت‌شده و ایجاد التهاب روانی در جامعه، بدون اغماض با برخورد قاطع دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.

    • رها DE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خوبه که عامل این حادثه شناسایی و بازداشت شد، اقدام سریع دستگاه قضایی و امنیتی نشون می‌ده امنیت مردم جدیه و پیگیری می‌شه.

