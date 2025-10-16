به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدهاشم حسینیبوشهری در جلسه شورای اداری استان بوشهر
خطاب به مدیران و مسئولان، اظهار کرد: مدیریت و مسئولیت در نظام اسلامی ابزار خدمت است؛ کسی باید عهدهدار مسئولیت شود که بیشترین خدمت را به جامعه ارائه کند، نه برای مسابقه پست و مقام. ادب، گشادهرویی، اربابرجوعمحوری، حل مسائل و اجرای عدالت اسلامی، رسالت اصلی مدیران است.
وی با تأکید بر اصل خدمت بیمنت و رضایت الهی، اظهار کرد: اگر میخواهید محبوب خدا باشید، به مردم خدمت کنید. خدمت باید روز و شب نشناسد، انتظار تشویق نداشته باشید؛ بلکه همواره بیاندیشید که آیا کار شما مورد رضایت خدا است یا خیر.
حسینی بوشهری ضمن تقدیر از برگزاری اینگونه نشستها، ادامه آنها را خواستار شد و گفت: این جلسات باید به یافتن راهحل برای مبارزه با گرانی، تأمین معیشت مردم و رفع موانع کسبوکار بیانجامد. نباید مردم در پیچوخم بروکراسی اداری سالها معطل بمانند.
وی خطاب به مسئولان اقتصادی و مدیران صنعت استان تأکید کرد: گرچه خدمات بسیاری در صنعت انجام شده، اما جوانان استان همچنان چشمانتظار شغل و امید به آیندهاند. از مسئولان منطقه ویژه پارس جنوبی، انتظار داریم با همت و تدبیر، جوانان دلبسته به انقلاب استان بوشهر را در مسیر اشتغال قرار دهید تا با دلگرمی، دین خود را به انقلاب ادا کنند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت کارآفرینی در صنایع استراتژیک استان اضافه کرد: رشد صنعت بوشهر باید ابتدا گرهگشا معضل بیکاری جوانان بومی باشد. امروز جوانان استان به جای وعدههای کلی، نیازمند شغل واقعی و عزتمند هستند.
حسینی بوشهری خواستار تداوم تلاش مسئولان در بخش اشتغال شد و یادآور شد: ادامه خدمات صنعتی زمانی ارزشمند است که بتوان دغدغه جوانان و خانوادهها را در زمینه کار و معیشت پاسخ داد؛ این وظیفه ملی و انقلابی سرلوحه کار همه مدیران باید باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر، افزود: استان ما با وجود جمعیت کمتر نسبت به استانهای بزرگ، بهواسطه نعمتهای ارزشمند مانند منطقه ویژه پارس جنوبی، منابع غنی دریایی و معادن و سهم چشمگیر در تأمین گاز کشور، استان بزرگی است. باید قدر این ظرفیتها را بدانیم و دوران مسئولیت خود را در مسیر خدمت به انقلاب، اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم صرف کنیم.
آیتالله حسینی بوشهری با تقدیر از گزارشهای ارائهشده توسط مسئولان، افزود: مدیران باید برای شغلآفرینی جوانان بوشهری، رفع موانع کسبوکار و تسهیل امور اداری، تلاش کنند. معضل بیکاری جوانان و پیچوخم اداری نباید دغدغه ادامهدار خانوادهها باشد. کارها را تسهیل کنید تا مردم احساس حمایت و رضایت داشته باشند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیتهای استان، گفت: استان بوشهر با منابع عظیم انرژی، معادن و سهم چشمگیر در تأمین گاز کشور، باید محل رشد و توسعه باشد. همه مدیران، نمایندگان و فعالان باید دوران مسئولیت را وسیله خدمت به انقلاب و مردم قرار دهند، دل امام و رهبری را شاد کنند و همراه دولت باشند تا علیرغم توطئه دشمنان، پیشرفت کشور محقق شود.
