به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار بوشهر با یادآوری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و با اشاره به وحدت و انسجام ملت ایران اظهار کرد: مردم ایران در این جنگ تحمیلی با حفظ انسجام و اتحاد، الگویی از مقاومت و همبستگی را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاشتند و همین وحدت، یکی از پایههای اصلی پیروزی کشور بود.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در این جنگ تحمیلی بسیاری از کشورها در خدمت رژیم صهیونیستی بودند و دشمنان امید داشتند ملت ایران دچار تفرقه و بیاعتمادی شود، اما برخلاف تصور آنان، امنیت و آرامش در جامعه برقرار ماند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه دشمنان میکوشیدند نارضایتیهای موجود را در جامعه بازتاب دهند تا با یک جرقه، وحدت ملی را از بین ببرند، افزود: مردم ایران برخلاف خواست آنان با ایستادگی و بصیرت، پاسخ قاطعانهای به دشمن دادند و نقشههای آنان را خنثی کردند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش رسانهها و نیروهای مسلح در حفظ انسجام جامعه گفت: اتحاد مردم در کنار عملکرد مطلوب رسانهها و به ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری و اقدامات مؤثر نیروهای مسلح موجب شد در این جنگ پیروز شویم.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران کشور تصریح کرد: مسئولان باید قدردان نعمت خدمت به مردمی باشند که در روزهای سخت همواره در صحنه حاضر میشوند و از کشور دفاع میکنند.
آیتالله حسینی بوشهری گفت: مدیران باید نقاط قوت و ظرفیتهای بالقوه استانها را شناسایی کنند و با بهرهگیری از نخبگان و جوانان، زمینه توسعه و پیشرفت را فراهم کنند.
نماینده مردم استان بوشهر به نقش رهبری در مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: در حالیکه دشمنان میکوشیدند کشور را دچار تزلزل کنند، رهبر معظم انقلاب در فاصله کوتاهی فرماندهان شهید را جایگزین کردند و با مدیریت فرماندهان جدید، اجازه داده نشد تا در روند امور خللی ایجاد شود.
آیتالله حسینی بوشهری با تاکید بر لزوم پاسخگویی مدیران به مردم، گفت: مسئولان باید با روی گشاده با مردم برخورد کنند، موانع اداری را کاهش دهند و در صورت نیاز، برای تسهیل امور، در قوانین بازنگری کنند.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، مردم در معیشت خود دچار مشکل خواهند شد؛ بنابراین مدیران باید نسبت به نظارت و رفع دغدغههای معیشتی مردم اهتمام ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم اجرای برنامههای سفر رئیسجمهور و تحقق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: امیدواریم این برنامهها هرچه سریعتر عملیاتی شود.
