مسؤولان برای تحقق مطالبات برزمین مانده مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر شنبه در جمع علمای اهل سنت نخل تقی، اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از ضروریات دین مبین اسلام محسوب می‌شود که عالمان دینی به وسیله آن می‌توانند بندگان را به معبود نزدیک تر کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: ۴۵ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و کارها و اقدامات بزرگی در کشور صورت گرفته است، انتظارات مردم به حق است لذا مطالباتی که بر روی زمین مانده باید توسط مسئولان محقق شود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: مدیران باید روستا به روستا مشکلات مردم را بررسی کنند و مشکلاتی که قابل حل است را در اولویت بگذارند.

حسینی بوشهری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات ساحل نشینان ما «ته لنجی» است، گفت: شغل و امرار و معاش بخش قابل توجهی از مردم ما به دریا گره خورده است و امیدواریم این مشکلات توسط مسئولان مرتفع شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: آسایش مردم در کنار دین داری، همواره مورد دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی ادامه داد: اگر مردم شادمان باشند و رضایتمندی در کسب و کار و امرار و معاش شأن وجود داشته باشد، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند کشور را تهدید کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم دشمن میان شیعه و سنی تفرقه ایجاد کند، افزود: امید به آینده زمانی محقق می‌شود که افراد عهده دار مسئولیت با اقدامات شأن از مشکلات مردم گره گشایی کنند تا شاهد احساس خوشحالی در میان مردم باشیم.

حسینی بوشهری تصریح کرد: اگر مردم احساس کنند مدیران پای کار هستند و مدیر یک گام بر دارد بدون شک مردم ده گام بر می‌دارند و هر کجا نیاز به حضورشان باشد، حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در حوزه قرآنی دستاوردهای قابل توجهی داشته است، خاطر نشان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت قرآنی کشور در سطح بسیار پایین بود اما امروز در میان شیعیان و برادران اهل سنت شاهد پرورش نخبگان قرآنی هستیم که اینها از برکات انقلاب اسلامی و توحید است.