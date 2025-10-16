به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی رحیمی در جمع بانوان کنشگر جمعیت با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی فرهنگی در موضوع جمعیت، بر لزوم برنامه‌ریزی و اقدام عملیاتی در این حوزه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی وظیفه دارد تا زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های فرهنگی و کنشگری مؤثر را فراهم کند، اظهار داشت: ما باید بتوانیم با کمک یکدیگر برنامه‌ریزی کنیم و گام‌های عملیاتی در زمینه ترویج فرهنگ فرزندآوری و افزایش نسل برداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم که نجات یک انسان را همچون نجات همه انسان‌ها می‌داند، خاطرنشان کرد: این آیه شریفه به‌ویژه در بحث احیای نفوس و جلوگیری از سقط جنین از اهمیت بالایی برخوردار است.

حجت‌الاسلام رحیمی با اشاره به مسئله سقط جنین، تصریح کرد: متأسفانه قبح این عمل در جامعه شکسته شده و باید با فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، جامعه را آگاه کنیم.

وی استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی، تولید کلیپ‌های کوتاه و آموزشی، و بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌های بهداشت و مبلغان محلی را از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه برشمرد و افزود: باید طلاب و روحانیون نیز در منابر و محافل مذهبی به تبیین احکام و آثار سقط جنین بپردازند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام در ادامه با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در سنوات گذشته در زمینه جوانی جمعیت، خبر از برگزاری دوره‌های آموزشی جدیدی با حضور اساتید مجرب برای بانوان کنشگر داد، تا مهارت‌های لازم در زمینه اقناع دیگران برای جلوگیری از سقط جنین و ترویج فرزندآوری در اختیار فعالین این حوزه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رحیمی در پایان خواستار تعمیم فعالیت‌های کنشگری به قشرهای مختلف جامعه شد و گفت: باید بتوانیم پیام خود را به افرادی که معمولاً در دسترس نیستند نیز برسانیم.