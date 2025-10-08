رویداد نوآوین با حضور ۸۰ نفر توسط تبلیغات اسلامی ایلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد نوآوین شهرستان ایلام با حضور ۸۰ نوجوان مستعد، با هدف ارتقای سطح معرفت دینی، بصیرت اجتماعی و آشنایی با دستاوردهای علمی و صنعتی کشور برگزار شد.
در این برنامه، دو کارگاه تخصصی با موضوعات جهاد تبیین و آشنایی با هوش مصنوعی با حضور اساتید توانمند استانی برگزار گردید. این کارگاهها با استقبال چشمگیر نوجوانان همراه بود و بستری مناسب برای آشنایی نسل جوان با مفاهیم راهبردی انقلاب اسلامی و فناوریهای نوین فراهم ساخت.
در بخش ویژهای از این رویداد، بازدید از پالایشگاه چوار به عمل آمد. این بازدید با هدف آشنایی نوجوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی و روایت پیشرفتهای صنعتی کشور صورت گرفت و نقش مهمی در تبیین ظرفیتهای بومی و ملی برای نسل آینده ایفا کرد.
حجتالاسلام فیلی، رئیس اداره شهرستان ایلام، در حاشیه این برنامه اظهار داشت: برگزاری رویداد نوآوین، گامی مؤثر در جهت تربیت نسل متعهد، آگاه و انقلابی است. نوجوانان امروز، سرمایههای فردای انقلاباند و باید با تقویت بنیه فکری، فرهنگی و علمی آنان، زمینهساز شکوفایی ایران اسلامی باشیم.
