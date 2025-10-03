رحیمی:کارهای تبیینی بانوان فعال فرهنگی ثمرات ارزشمندی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی رحیمی در نشست شورای راهبری بانوان استان ایلام با تجلیل از نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، آنان را محور پیشبرد گفتمان انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: امام حسن عسکری (ع) می‌فرمایند: دو خصلت وجود دارد که هیچ چیز برتر از آن‌ها نیست؛ ایمان به خدا و سود رساندن به برادران دینی. بی‌تردید، فعالیت‌های بانوان در این شورا، تجلی روشن این دو ویژگی است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی بانوان توانمند در حوزه‌های فرهنگ، هنر و علم، خواستار گسترش دامنه کمی و کیفی فعالیت‌های این شورا شد وی افزود: بانوان، با ظرفیت‌های بی‌بدیل خود، می‌توانند در مسیر تعالی فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه دین را باید در قالب هنر بیان کرد، پیشنهاد برگزاری مسابقات تئاتر در سطح مدارس و استان با هدف تبیین سبک زندگی اسلامی-ایرانی از طریق زبان اثرگذار هنرهای نمایشی را مطرح کرد.

وی در ادامه، با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ رسانه‌ای دشمن، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای داخلی و تشکیل گروه‌های فعال و مؤثر برای مقابله با این هجمه‌ها تأکید کرد و گفت: دشمن با ابزارهای نوین، در پی نفوذ به باورها و ارزش‌های ملت ماست؛ و این وظیفه ماست که با بصیرت و ابتکار، در برابر این هجمه‌ها ایستادگی کنیم.

در پایان، حجت‌الاسلام رحیمی با قدردانی از بانوان حاضر در شورا، خاطرنشان کرد: کارهای تبیینی شما بانوان، ثمرات ارزشمندی به همراه داشته و انقلاب اسلامی؛ امروز بیش از هر زمان دیگری، به مجاهدت‌های فرهنگی شما نیازمند است. جلوه‌های این تلاش‌ها را در صحنه‌های مختلف، از جمله وحدت‌آفرینی‌های اخیر ملت ایران، به‌روشنی مشاهده کرده‌ایم.