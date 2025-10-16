وضعیت پایدار «حسن اشجاری» پس از سانحه رانندگی؛ پیشکسوت فوتبال در ICU

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حادثه‌ای حسن اشجاری پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران و بازیکن سال‌های نه‌چندان دور ملوان بندرانزلی، در مسیر جاده صومعه‌سرا دچار سانحه رانندگی شد و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) یکی از بیمارستان‌های خصوصی رشت بستری است.

به گفته نزدیکان وی، وضعیت عمومی اشجاری در حال حاضر پایدار گزارش شده و تیم پزشکی در حال پیگیری روند درمان او هستند.

خانواده و دوستان این بازیکن از مردم و هواداران فوتبال خواسته‌اند برای سلامتی کامل این پیشکسوت فوتبال کشور دعا کنند.

حسن اشجاری فومنی، متولد ۱۰ مرداد ۱۳۵۸ در شهرستان فومن، از بازیکنان بااخلاق و فنی فوتبال گیلان به‌شمار می‌رود. او فوتبال خود را از تیم ملوان بندرانزلی آغاز کرد و در ادامه با درخشش در ذوب‌آهن اصفهان به یکی از مدافعان شاخص فوتبال ایران بدل شد.

اشجاری در طول دوران بازیگری خود پیراهن تیم‌های سپاهان اصفهان، استیل آذین، پاس همدان، استقلال تهران و در سال‌های پایانی نیز شهرداری فومن را بر تن کرد. او با تیم‌های ذوب آهن، سپاهان و استقلال طعم قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را چشید و از معدود بازیکنانی است که با چند تیم مختلف موفق به کسب جام شده است.