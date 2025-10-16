«حسن اشجاری» به بخش عمومی منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اشجاری بازیکن سابق تیم‌های ملوان بندرانزلی و استقلال تهران و سرمربی تیم‌های فوتبال استان گیلان، که روز سه‌شنبه در جاده صومعه‌سرا دچار سانحه رانندگی شده بود، پس از گذراندن مراحل اولیه درمان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) به بخش عمومی منتقل شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حال عمومی اشجاری اکنون مساعد گزارش شده و تیم پزشکی روند درمان او را پیگیری می‌کند.

حسن اشجاری که متولد شهرستان فومن و از بازیکنان شناخته شده فوتبال گیلان است، در طول دوران بازیگری خود در تیم‌های متعددی از جمله ملوان، ذوب‌آهن، سپاهان، استقلال و شهرداری فومن، آستارا حضور داشته و افتخارات متعددی کسب کرده است.