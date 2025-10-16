شهرکی: بیش از ۴۶۰۰ تن پسته از باغات زاهدان برداشت شد

مهدی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ۵۰۰۰ سطح زیر کشت پسته در شهرستان زاهدان، ۴۲۵۰ هکتار بارور و ۷۵۰ هکتار غیربارور هستند که میانگین عملکرد در هکتار آن ۱۱۰۰ کیلوگرم است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان با اشاره به افزایش سطح زیر کشت پسته در این شهرستان افزود: امسال نسبت به سال گذشته، ۱۵۰ هکتار به سطح باغات پسته زاهدان افزوده شده است.

وی از پایان برداشت پسته از سطح ۵۰۰۰ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۴۶۷۰ تن پسته از این باغات برداشت شده باشد.

شهرکی، عمده ارقام کشت شده پسته در این منطقه را احمدآقایی و کله قوچی عنوان کرد و گفت: ارقامی مانند اکبری، بادامی، احدی نیز در باغات این شهرستان وجود دارد.

وی ارزش اقتصادی بالای پسته، نقش مهم آن در تبدیل اراضی کم‌بازده به مناطق با بهره‌وری بالا و جایگزینی با محصولات پرآب‌بر را از مهم‌ترین دلایل افزایش سطح زیر کشت این محصول در شهرستان دانست.