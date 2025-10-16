  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

شهرکی: بیش از ۴۶۰۰ تن پسته از باغات زاهدان برداشت شد

شهرکی: بیش از ۴۶۰۰ تن پسته از باغات زاهدان برداشت شد

زاهدان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان از پایان برداشت پسته از ۵۰۰۰ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۴۶۷۰ تن پسته از این باغات برداشت شده باشد.

مهدی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ۵۰۰۰ سطح زیر کشت پسته در شهرستان زاهدان، ۴۲۵۰ هکتار بارور و ۷۵۰ هکتار غیربارور هستند که میانگین عملکرد در هکتار آن ۱۱۰۰ کیلوگرم است.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان با اشاره به افزایش سطح زیر کشت پسته در این شهرستان افزود: امسال نسبت به سال گذشته، ۱۵۰ هکتار به سطح باغات پسته زاهدان افزوده شده است.

وی از پایان برداشت پسته از سطح ۵۰۰۰ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۴۶۷۰ تن پسته از این باغات برداشت شده باشد.

شهرکی، عمده ارقام کشت شده پسته در این منطقه را احمدآقایی و کله قوچی عنوان کرد و گفت: ارقامی مانند اکبری، بادامی، احدی نیز در باغات این شهرستان وجود دارد.

وی ارزش اقتصادی بالای پسته، نقش مهم آن در تبدیل اراضی کم‌بازده به مناطق با بهره‌وری بالا و جایگزینی با محصولات پرآب‌بر را از مهم‌ترین دلایل افزایش سطح زیر کشت این محصول در شهرستان دانست.

کد خبر 6624044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها