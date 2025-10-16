سردار شجاعی: یک مامور مرزبانی در نگور به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا شجاعی گفت: مرزبان مدافع امنیت استواردوم "سجاد صیامی" در راستای تامین امنیت مرزهای جنوب شرقی کشور به شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: این مرزبان جان برکف دوازدهم مهرماه ۱۴۰۴ در حین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه بر اثر برخورد عمدی خودروی شوتی مجروح و پس از انتقال به مراکز درمانی شهرستان چابهار به علت شدت جراحات وارده، پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی دعوت حق را لبیک و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید مدافع امنیت استواردوم سجاد صیامی اهل استان خراسان رضوی، متأهل و دارای یک فرزند پسر بود.

