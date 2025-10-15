خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: با توجه به کمآبی و خشکسالی در سیستان و بلوچستان، توجه به روشهای نوین کشاورزی بهویژه کشت گلخانهای بهعنوان راهکاری مؤثر برای تداوم تولید و حفظ منابع آبی اهمیت ویژهای یافته است.
سیستان و بلوچستان که سالها با کاهش بارندگی و خشکسالیهای پیاپی روبهرو بوده، اکنون با تغییر الگوهای کشت و بهرهگیری از فناوریهای نو، گامی مهم در مسیر کشاورزی پایدار برداشته است.
کشت گلخانهای با مصرف بهینه آب، افزایش بهرهوری زمین، کنترل شرایط محیطی و تولید محصولات خارج از فصل، به یکی از محورهای اصلی توسعه کشاورزی منطقه تبدیل شده است.
کشت گلخانهای با افزایش کیفیت و کمیت محصولات، زمینه اشتغال پایدار و درآمدزایی برای کشاورزان محلی را فراهم میکند. در بسیاری از نقاط استان، گلخانهها جایگزین مزارع سنتی شدهاند.
توسعه کشت گلخانهای، راهی مطمئن برای مقابله با کمآبی در سراوان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراوان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به کاهش منابع آبی و محدودیتهای اقلیمی در سالهای اخیر، کشاورزان سراوانی به سمت کشتهای گلخانهای روی آوردهاند؛ اقدامی که نه تنها مصرف آب را بهطور چشمگیری کاهش داده، بلکه به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه نیز کمک میکند.
ایرج رستمزهی با تأکید بر نقش کشت گلخانهای در توسعه پایدار روستاها گفت: در شرایطی که بحران کمآبی یکی از چالشهای اصلی بخش کشاورزی است، گلخانهها بهعنوان بهترین راهکار برای صرفهجویی در مصرف آب و افزایش بهرهوری شناخته میشوند.
سراوان دارای ۶۸ هکتار ظرف فعال گلخانهای است
وی افزود: در حال حاضر سطح گلخانههای فعال در شهرستان سراوان به بیش از ۶۸ هکتار رسیده است و پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم افزایش قابل توجهی داشته باشد. بیشتر محصولات تولیدی در این گلخانهها شامل خیار، بادمجان و گوجهفرنگی است که علاوه بر تأمین نیاز بازار محلی، بخشی از آن نیز به سایر شهرستانها ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی سراوان با اشاره به استقبال کشاورزان از این شیوه کشت ادامه داد: تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت گلخانهایکردن اراضی، موجب شده تا بسیاری از کشاورزان جوان و تحصیلکرده نیز وارد این حوزه شوند. این اقدام ضمن ایجاد فرصتهای جدید شغلی، به خودکفایی منطقه در تولید محصولات کشاورزی نیز کمک کرده است.
برداشت بیش از ۱۳ هزار تن محصولات گلخانهای در سراوان
وی همچنین از افزایش تولیدات گلخانهای در سال جاری خبر داد و گفت: برآورد میشود تا پایان فصل، بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن انواع محصولات گلخانهای در این شهرستان تولید شود که این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی دارد.
رستم زهی افزود: سرمایهگذاری در بخش گلخانهها علاوه بر تأمین امنیت غذایی، نقش مهمی در رونق اقتصادی روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد. جهاد کشاورزی در تلاش است با ارائه تسهیلات و آموزشهای تخصصی، زمینه توسعه هرچه بیشتر در این بخش فراهم شود.
کشت گلخانهای اشتغالی پایدار برای مردم منطقه ایجاد میکند
یکی از کشاورزان روستای گمبان شهرستان سراوان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به کمبود آب، تصمیم گرفتیم به سمت کشت گلخانهای برویم. حدود دو سال است که ساخت گلخانه را آغاز کردهایم و هماکنون در فضایی به وسعت ۳۶۰۰ مترمربع به تولید خیار، بادمجان، فلفل و گوجهفرنگی مشغول هستیم.
وی با اشاره به اشتغالزایی این طرح افزود: در حال حاضر چهار نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند. تلاش کردهایم ضمن افزایش بهرهوری، از بذرهای اصلاحشده و روشهای نوین کاشت استفاده کنیم تا هم کیفیت محصولات بهتر شود و هم مصرف سموم کاهش یابد.
گشت گلخانهای؛ تحول اقتصادی و اجتماعی کشاورزان روستایی است
این کشاورز با تأکید بر اهمیت آموزش و انتقال تجربه بین بهرهبرداران گفت: ما در کنار تولید، بر آموزش کشاورزان و یادگیری روشهای علمی تأکید داریم تا بتوانیم عملکرد را در افزایش دهیم و از منابع محدود آب بیشترین بهره را ببریم.
وی ادامه داد: کشت گلخانهای باعث شده بسیاری از جوانان روستا به جای مهاجرت، در همین منطقه مشغول به کار شوند. محصولات ما اکنون علاوه بر تأمین نیاز محلی، به بازار شهرستان سراوان نیز عرضه میشود.
کشت گلخانهای، نهتنها پاسخ مناسبی به چالش کمآبی محسوب میشود، بلکه زمینهای برای تحول اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی فراهم کرده است.
افزایش بهرهوری، اشتغالزایی، کاهش مهاجرت روستاییان و ارتقای سطح معیشت از نتایج ملموس توسعه گلخانههاست. این الگوی نوین باعث بهبود کیفیت محصولات شده است. توسعه هدفمند کشت گلخانهای، گامی اساسی در جهت سازگاری با کمآبی و دستیابی به امنیت غذایی پایدار در سیستان و بلوچستان خواهد بود.
