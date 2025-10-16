اهدا هدیه به همه کودکان در نماز جمعه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نماز جمعه تهران در اقدامی ویژه، از تمامی کودکان دعوت میکند تا در نماز جمعه روز ۲۵ مهر ۱۴۰۴ شرکت کنند و از هدایای خاصی که برای آنها در نظر گرفته شده، بهرهمند شوند.
این هفته، نماز جمعه تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد برگزار خواهد شد. مراسم از ساعت ۱۰:۴۵ شروع میشود و دربهای ورودی از ساعت ۱۰:۳۰ صبح به روی نمازگزاران عزیز باز خواهد بود.
سخنرانان پیش خطبه این هفته مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
به علاوه، ستاد نماز جمعه با هدف ایجاد فضای شاداب و خاطرهانگیز، به تمامی کودکان حاضر در مراسم هدایای ویژهای اهدا خواهد کرد.
مربیان و خادمان نماز جمعه نیز برنامههای فرهنگی متنوعی را برای حاضرین ترتیب دادهاند تا روزی پر از عشق، محبت و یادگیری برای خانوادهها و کودکان ایجاد شود.
نظر شما